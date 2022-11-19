Спасатели выступили с экстренным обращением к свердловчанам

С наступлением минусовой температуры реки и озера покрылись тонким льдом, и дети, рискуя жизнью, выходят на лед. В связи с этим сотрудники МЧС из 63-го пожарно-спасательного отряда Каменска-Уральского (Свердловская область) обращаются к родителям, призывают их следить за детьми и не допускать, чтобы они играли на тонком льду.
«Родители! Проконтролируйте, где и как проводят свободное время ваши дети! Не допускайте того, чтобы они выходили на тонкий лед! Это опасно для жизни!» — пишет пресс-служба ведомства в Telegram.
Спасатели отмечают, что еще остаются люди, которые игнорируют их просьбы. «Дети, не соблюдая мер безопасности на водоемах, видя, что лед непрочный, все равно выходят на него, рискуя собственной жизнью. С одной стороны, родители не контролируют собственных детей, не знают, где и с кем они проводят свободное время, с другой стороны, видя, как другие дети гуляют по льду, не делают им замечания и никоим образом не реагируют на данные поступки подростков», — добавили в ведомстве.
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