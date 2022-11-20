Пожар в центре Москвы локализовали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Москве удалось локализовать пожар в районе Комсомольской площади Фото:

Сотрудники МЧС локализовали пожар на цветочном складе в центре Москвы. Об этом рассказали в экстренных службах.

«Объявлена локализация пожара на площади 2,5 тыс. кв. м», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах. В пресс-службе МЧС отметили, что информации о пострадавших пока нет. К тушению огня привлекли 42 единицы техники и 121 человека.

Пожар на Комсомольской площади в Москве произошел 20 ноября. В результате возгорания два человека оказались заблокированы в горящем цветочном складе. Позже в МЧС сообщили, что из-за огня рухнуло здание.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Сотрудники МЧС локализовали пожар на цветочном складе в центре Москвы. Об этом рассказали в экстренных службах. «Объявлена локализация пожара на площади 2,5 тыс. кв. м», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах. В пресс-службе МЧС отметили, что информации о пострадавших пока нет. К тушению огня привлекли 42 единицы техники и 121 человека. Пожар на Комсомольской площади в Москве произошел 20 ноября. В результате возгорания два человека оказались заблокированы в горящем цветочном складе. Позже в МЧС сообщили, что из-за огня рухнуло здание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...