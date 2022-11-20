Пожар в центре Москвы локализовали

В Москве удалось локализовать пожар в районе Комсомольской площади
Сотрудники МЧС локализовали пожар на цветочном складе в центре Москвы. Об этом рассказали в экстренных службах.
«Объявлена локализация пожара на площади 2,5 тыс. кв. м», — цитирует ТАСС источника в экстренных службах. В пресс-службе МЧС отметили, что информации о пострадавших пока нет. К тушению огня привлекли 42 единицы техники и 121 человека.
Пожар на Комсомольской площади в Москве произошел 20 ноября. В результате возгорания два человека оказались заблокированы в горящем цветочном складе. Позже в МЧС сообщили, что из-за огня рухнуло здание.
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