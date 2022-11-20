В курганский департамент, отвечающий за бюджет, массово набирают чиновников в резерв

21 ноября 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

В департаменте финансов Курганской области ждут документы от потенциальных сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В департаменте финансов Курганской области, который отвечает за формирование и исполнение бюджета региона, объявлен конкурс на включение в кадровый резерв. Информация об этом опубликована на официальном портале госслужбы правительства России. «Тип объявления: вакансия для включения в резерв. Замещение по конкурсу: на группу должностей. Наименование государственного органа или организации: департамент финансов Курганской области. Профиль организации: финансовая деятельность», — говорится в опубликованной информации. В резерв набирают на должности заместителя начальника отдела финансов, заместителя главного бухгалтера, главных специалистов различных отделов и секторов. Для ведущей группы должностей зарплаты составляют от 30 000 до 45 000 рублей. Для разного уровня специалистов и экспертов заработок колеблется от 22 000 до 32 000. Документы от желающих попасть в кадровый резерв департамента принимают до 1 декабря. Ранее URA.RU писало, что в правительстве Курганской области и подведомственных ему учреждениях чиновников из резерва назначают на должности начальников управлений, отделов и их заместителей. На руководящие посты назначают из резерва управленческих кадров. С начала 2022 года из этого списка 21 человек получил работу в департаментах и учреждениях, подведомственных правительству.

В департаменте финансов Курганской области, который отвечает за формирование и исполнение бюджета региона, объявлен конкурс на включение в кадровый резерв. Информация об этом опубликована на официальном портале госслужбы правительства России. «Тип объявления: вакансия для включения в резерв. Замещение по конкурсу: на группу должностей. Наименование государственного органа или организации: департамент финансов Курганской области. Профиль организации: финансовая деятельность», — говорится в опубликованной информации. В резерв набирают на должности заместителя начальника отдела финансов, заместителя главного бухгалтера, главных специалистов различных отделов и секторов. Для ведущей группы должностей зарплаты составляют от 30 000 до 45 000 рублей. Для разного уровня специалистов и экспертов заработок колеблется от 22 000 до 32 000. Документы от желающих попасть в кадровый резерв департамента принимают до 1 декабря. Ранее URA.RU писало, что в правительстве Курганской области и подведомственных ему учреждениях чиновников из резерва назначают на должности начальников управлений, отделов и их заместителей. На руководящие посты назначают из резерва управленческих кадров. С начала 2022 года из этого списка 21 человек получил работу в департаментах и учреждениях, подведомственных правительству.