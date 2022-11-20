В Перми выступят легенды шансона, игравшие в Кремле

Анатолий Полотно и Федя Карманов споют со сцены ДК им. Калинина (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми с концертом выступит легендарный дуэт шансонье Анатолия Полотно и Феди Карманова. Музыканты уже более 20 лет играют вместе, а за это время неоднократно становились лауреатами премии «Шансон года» и собирали аншлаги в Кремле, говорят организаторы концерта.

«У дуэта Анатолия Полотно и Феди Карманова активная концертная деятельность в России, странах зарубежья. Аншлаговые концерты в Государственном Кремлевском Дворце, Государственном концертном зале „Россия“», — сообщается на странице ДК им. Калинина в соцсети «ВКонтакте».

В Перми музыканты выступят 29 ноября в ДК Калинина. Свое шоу они назвали «Добрый вечер». Ранее URA.RU сообщало, что в Перми прекратит вещание «Радио Шансон», его частоту должна занять радиостанция Relax.