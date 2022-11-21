21 ноября 2022

Свердловчанин, который в форме Росгвардии ограбил подростка, предстанет перед судом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выпускной в ЦПКИО. Курган, росгвардия
Свердловчанин представился подростку сотрудником Росгвардии Фото:

Жителя Каменска-Уральска (Свердловская область), который ограбил квартиру подростка, надев для этого форму Росгвардии, предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что в августе мужчина купил синюю форму Росгвардии, кобуру для пистолета и наручники. Надев обмундирование, он остановил мальчика, который доставал велосипед из гаража, и потребовал пройти в его квартиру.

Свердловчанин смог воздействовать на подростка, угрожая сначала ответственностью, а затем избиением. Сковав мальчика наручниками, он вынес из квартиры ценные вещи.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Жителя Каменска-Уральска (Свердловская область), который ограбил квартиру подростка, надев для этого форму Росгвардии, предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что в августе мужчина купил синюю форму Росгвардии, кобуру для пистолета и наручники. Надев обмундирование, он остановил мальчика, который доставал велосипед из гаража, и потребовал пройти в его квартиру. Свердловчанин смог воздействовать на подростка, угрожая сначала ответственностью, а затем избиением. Сковав мальчика наручниками, он вынес из квартиры ценные вещи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...