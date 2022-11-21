Свердловчанин, который в форме Росгвардии ограбил подростка, предстанет перед судом

22 ноября 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Свердловчанин представился подростку сотрудником Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Каменска-Уральска (Свердловская область), который ограбил квартиру подростка, надев для этого форму Росгвардии, предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что в августе мужчина купил синюю форму Росгвардии, кобуру для пистолета и наручники. Надев обмундирование, он остановил мальчика, который доставал велосипед из гаража, и потребовал пройти в его квартиру. Свердловчанин смог воздействовать на подростка, угрожая сначала ответственностью, а затем избиением. Сковав мальчика наручниками, он вынес из квартиры ценные вещи.

Жителя Каменска-Уральска (Свердловская область), который ограбил квартиру подростка, надев для этого форму Росгвардии, предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что в августе мужчина купил синюю форму Росгвардии, кобуру для пистолета и наручники. Надев обмундирование, он остановил мальчика, который доставал велосипед из гаража, и потребовал пройти в его квартиру. Свердловчанин смог воздействовать на подростка, угрожая сначала ответственностью, а затем избиением. Сковав мальчика наручниками, он вынес из квартиры ценные вещи.