Губернатор ХМАО назвала приоритеты в сотрудничестве с Белоруссией и Молдовой

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что в приоритете международного сотрудничества с Белоруссией направления топливно-энергетического комплекса, научно-техническое и культурное взаимодействие. В Молдову регион планирует поставлять древесину, а также предусмотрено мужвузовское взаимодействие студентов. Заявление губернатор сделала во время ежегодной пресс-конференции.
«В настоящее время мы сотрудничаем с представителями республики Беларусь по направлениям топливно-энергетического комплекса. Торговля, научно-техническое, культурное, гуманитарное направления — это в фокусе наших отношений с организацией Белоруссии. Мы очень надеемся, что те направления, по которым мы договорились с делегацией Молдовы, для нас важные, будут наполнены реальными проектами и договорами взаимных поставок», — прокомментировала Комарова. Трансляция доступна в официальном аккаунте главы региона «ВКонтакте».
В Молдову планируется поставлять древесину, а в Югру ввозить плодоовощную продукцию. Кроме того, обсуждается и межвузовское сотрудничество студентов. В условиях санкционного давления одной из перспективных сфер сотрудничества с белорусскими предпринимателями губернатор назвала машиностроение, в том числе импорт коммунальной техники и транспорта, Югра в свою очередь предложила экспортировать цементные смеси и литиевые батареи. «При этом замечу, если мы продаем продукции в Республику Беларусь на 1,5 миллиарда долларов США, то в обратную сторону получаем продукции на сумму около 140 миллионов долларов. Перспектива колоссальная, мы будем и дальше искать и предлагать новые решения», — добавила Комарова.
В условиях санкционного давления в России начались проблемы с логистикой и доставкой товаров и оборудования в Россию начались. Ограничения ввели многие западные страны после начала специальной военной операции на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что в приоритете международного сотрудничества с Белоруссией направления топливно-энергетического комплекса, научно-техническое и культурное взаимодействие. В Молдову регион планирует поставлять древесину, а также предусмотрено мужвузовское взаимодействие студентов. Заявление губернатор сделала во время ежегодной пресс-конференции. «В настоящее время мы сотрудничаем с представителями республики Беларусь по направлениям топливно-энергетического комплекса. Торговля, научно-техническое, культурное, гуманитарное направления — это в фокусе наших отношений с организацией Белоруссии. Мы очень надеемся, что те направления, по которым мы договорились с делегацией Молдовы, для нас важные, будут наполнены реальными проектами и договорами взаимных поставок», — прокомментировала Комарова. Трансляция доступна в официальном аккаунте главы региона «ВКонтакте». В Молдову планируется поставлять древесину, а в Югру ввозить плодоовощную продукцию. Кроме того, обсуждается и межвузовское сотрудничество студентов. В условиях санкционного давления одной из перспективных сфер сотрудничества с белорусскими предпринимателями губернатор назвала машиностроение, в том числе импорт коммунальной техники и транспорта, Югра в свою очередь предложила экспортировать цементные смеси и литиевые батареи. «При этом замечу, если мы продаем продукции в Республику Беларусь на 1,5 миллиарда долларов США, то в обратную сторону получаем продукции на сумму около 140 миллионов долларов. Перспектива колоссальная, мы будем и дальше искать и предлагать новые решения», — добавила Комарова. Ранее URA.RU писало о планах региона построить сотни объектов в Макеевке. Этот вопрос также обсуждался на пресс-конференции Натальи Комаровой. В условиях санкционного давления в России начались проблемы с логистикой и доставкой товаров и оборудования в Россию начались. Ограничения ввели многие западные страны после начала специальной военной операции на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.