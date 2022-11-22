22 ноября 2022

Губернатор ХМАО назвала приоритеты в сотрудничестве с Белоруссией и Молдовой

Губернатор ХМАО Комарова: регион планирует развивать сотрудничество с Белоруссией и Молдовой
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск , комарова наталья
Наталья Комарова на ежегодной пресс-конференции раскрыла приоритетные направления сотрудничества с зарубежными партнерами Фото:
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что в приоритете международного сотрудничества с Белоруссией направления топливно-энергетического комплекса, научно-техническое и культурное взаимодействие. В Молдову регион планирует поставлять древесину, а также предусмотрено мужвузовское взаимодействие студентов. Заявление губернатор сделала во время ежегодной пресс-конференции.

«В настоящее время мы сотрудничаем с представителями республики Беларусь по направлениям топливно-энергетического комплекса. Торговля, научно-техническое, культурное, гуманитарное направления — это в фокусе наших отношений с организацией Белоруссии. Мы очень надеемся, что те направления, по которым мы договорились с делегацией Молдовы, для нас важные, будут наполнены реальными проектами и договорами взаимных поставок», — прокомментировала Комарова. Трансляция доступна в официальном аккаунте главы региона «ВКонтакте».

В Молдову планируется поставлять древесину, а в Югру ввозить плодоовощную продукцию. Кроме того, обсуждается и межвузовское сотрудничество студентов. В условиях санкционного давления одной из перспективных сфер сотрудничества с белорусскими предпринимателями губернатор назвала машиностроение, в том числе импорт коммунальной техники и транспорта, Югра в свою очередь предложила экспортировать цементные смеси и литиевые батареи. «При этом замечу, если мы продаем продукции в Республику Беларусь на 1,5 миллиарда долларов США, то в обратную сторону получаем продукции на сумму около 140 миллионов долларов. Перспектива колоссальная, мы будем и дальше искать и предлагать новые решения», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU писало о планах региона построить сотни объектов в Макеевке. Этот вопрос также обсуждался на пресс-конференции Натальи Комаровой.

В условиях санкционного давления в России начались проблемы с логистикой и доставкой товаров и оборудования в Россию начались. Ограничения ввели многие западные страны после начала специальной военной операции на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что в приоритете международного сотрудничества с Белоруссией направления топливно-энергетического комплекса, научно-техническое и культурное взаимодействие. В Молдову регион планирует поставлять древесину, а также предусмотрено мужвузовское взаимодействие студентов. Заявление губернатор сделала во время ежегодной пресс-конференции. «В настоящее время мы сотрудничаем с представителями республики Беларусь по направлениям топливно-энергетического комплекса. Торговля, научно-техническое, культурное, гуманитарное направления — это в фокусе наших отношений с организацией Белоруссии. Мы очень надеемся, что те направления, по которым мы договорились с делегацией Молдовы, для нас важные, будут наполнены реальными проектами и договорами взаимных поставок», — прокомментировала Комарова. Трансляция доступна в официальном аккаунте главы региона «ВКонтакте». В Молдову планируется поставлять древесину, а в Югру ввозить плодоовощную продукцию. Кроме того, обсуждается и межвузовское сотрудничество студентов. В условиях санкционного давления одной из перспективных сфер сотрудничества с белорусскими предпринимателями губернатор назвала машиностроение, в том числе импорт коммунальной техники и транспорта, Югра в свою очередь предложила экспортировать цементные смеси и литиевые батареи. «При этом замечу, если мы продаем продукции в Республику Беларусь на 1,5 миллиарда долларов США, то в обратную сторону получаем продукции на сумму около 140 миллионов долларов. Перспектива колоссальная, мы будем и дальше искать и предлагать новые решения», — добавила Комарова. Ранее URA.RU писало о планах региона построить сотни объектов в Макеевке. Этот вопрос также обсуждался на пресс-конференции Натальи Комаровой. В условиях санкционного давления в России начались проблемы с логистикой и доставкой товаров и оборудования в Россию начались. Ограничения ввели многие западные страны после начала специальной военной операции на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.
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