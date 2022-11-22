22 ноября 2022

Губернатор ХМАО раскрыла планы сотрудничества региона с Макеевкой

Губернатор Комарова: ХМАО построит сотни объектов в Макеевке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
ХМАО построит сотни объектов в Макеевке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что регион построит сотни объектов в Макеевке (ДНР). Об этом глава округа заявила во время ежегодной пресс-конференции.

«Главное — принципиальный подход. Все, что югорчане решили передать жителям Донбасса — то передаем лично в руки. Все запросы на объекты инфраструктуры формирует администрация Макеевки. На текущий год запланировано 90 объектов, 22 из них — социальные, в частности школы и детские сады. Кроме того, мы сейчас заканчиваем поставку техники. А также планируем до конца декабря сделать скважины на воду для котельных», — отметила Наталья Комарова.

По словам главы ХМАО, за следующие три года регион построит 327 объектов, в число которых входит и жилье, и социально-культурно-бытовые постройки. Так же Наталья Комарова отметила, что округ работает совместно со Свердловской областью.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова оценила успехи региона по проведению частичной мобилизации в положительном ключе. По словам главы округа, регион справился с частичной мобилизацией.

Специальную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что регион построит сотни объектов в Макеевке (ДНР). Об этом глава округа заявила во время ежегодной пресс-конференции. «Главное — принципиальный подход. Все, что югорчане решили передать жителям Донбасса — то передаем лично в руки. Все запросы на объекты инфраструктуры формирует администрация Макеевки. На текущий год запланировано 90 объектов, 22 из них — социальные, в частности школы и детские сады. Кроме того, мы сейчас заканчиваем поставку техники. А также планируем до конца декабря сделать скважины на воду для котельных», — отметила Наталья Комарова. По словам главы ХМАО, за следующие три года регион построит 327 объектов, в число которых входит и жилье, и социально-культурно-бытовые постройки. Так же Наталья Комарова отметила, что округ работает совместно со Свердловской областью. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова оценила успехи региона по проведению частичной мобилизации в положительном ключе. По словам главы округа, регион справился с частичной мобилизацией. Специальную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...