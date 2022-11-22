Губернатор ХМАО раскрыла планы сотрудничества региона с Макеевкой

Губернатор Комарова: ХМАО построит сотни объектов в Макеевке

ХМАО построит сотни объектов в Макеевке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что регион построит сотни объектов в Макеевке (ДНР). Об этом глава округа заявила во время ежегодной пресс-конференции.

«Главное — принципиальный подход. Все, что югорчане решили передать жителям Донбасса — то передаем лично в руки. Все запросы на объекты инфраструктуры формирует администрация Макеевки. На текущий год запланировано 90 объектов, 22 из них — социальные, в частности школы и детские сады. Кроме того, мы сейчас заканчиваем поставку техники. А также планируем до конца декабря сделать скважины на воду для котельных», — отметила Наталья Комарова.

По словам главы ХМАО, за следующие три года регион построит 327 объектов, в число которых входит и жилье, и социально-культурно-бытовые постройки. Так же Наталья Комарова отметила, что округ работает совместно со Свердловской областью.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова оценила успехи региона по проведению частичной мобилизации в положительном ключе. По словам главы округа, регион справился с частичной мобилизацией.

Специальную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса.