Курганский депутат, оскорбивший правозащитника, пришел с патриотической лекцией к студентам

Бизнесмен и депутат поделился со студентами ШГПУ своими «патриотическими взглядами» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бизнесмен и депутат Шадринской гордумы Анатолий Педошенко, которого суд обязал выплатить компенсацию за публичное оскорбление правозащитника, провел встречу со студентами ШГПУ. Тематика лекции была военно-патриотической, так как Педошенко является руководителем военно-исторического клуба «Штандартъ».

«Особый интерес у слушателей вызвали рассказы о традициях русской армии, акциях и мероприятиях по сохранению памяти о защитниках Отечества, опыте организации военно-исторических реконструкций. На встрече присутствовало 102 человека, студенты и преподаватели института ИТТиЕН, гуманитарного института», — сообщается в telegram-канале «Шадринск».

Также отмечается, что депутат поделился со студентами «четкой гражданской позицией о событиях в стране и мире». Ранее его военно-исторический клуб «Штандартъ» организовал адресный сбор средств для покупки вещей военным, находящимся в зоне СВО.

Свой патриотический взгляд Анатолий Педошенко отражает в бизнесе. Он, по его словам, владея самым большим алкомаркетом в Курганской области, не продает «американское вино». Как выражается депутат, это его «личные санкции в отношении США». Также бизнесмен заявил, что в кофейном меню его супермаркета никогда не было американо, а есть только кофе русиано. В принадлежащем ему магазине «Чайка» продавали куличи с буквой Z. Предприниматель объяснил, что это было сделано для того, чтобы люди «не боялись показывать свой патриотизм».

Депутат по итогам нескольких лет является самым богатым в гордуме Шадринска. За 2021 год он задекларировал доход в 35,4 млн рублей.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам представителей власти РФ, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. Президент Владимир Путин заявлял, что ее цель — денацификация и демилитаризация Украины.