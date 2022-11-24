В ЯНАО после ранения вернулся участник СВО

25 ноября 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Участник СВО вернулся в ЯНАО к жене и ребенку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Участник СВО Леонид вернулся в ЯНАО после восстановления от полученного ранения. Об этом сообщили в telegram-канале «Заксо ЯНАО». «Во время выполнения боевой задачи попал под артобстрел, получил тяжелое осколочное ранение в живот. После длительного восстановления наконец-то едет домой — в Салемале его ждут супруга Ангелина и годовалый сын Никита», — сообщается в telegram-канале. Отмечается, что Леонид ушел добровольцем. Сейчас ему необходимо восстановить документы, которые сгорели при обстреле. Встретил ямальца депутат заксобрания Тимофей Лаптандер, он также обещал оказать необходимую юридическую помощь. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее URA.RU сообщало, что участник СВО из Шурышкарского района вернулся домой на время отпуска. На фронте мужчина ушел в июне.

Участник СВО Леонид вернулся в ЯНАО после восстановления от полученного ранения. Об этом сообщили в telegram-канале «Заксо ЯНАО». «Во время выполнения боевой задачи попал под артобстрел, получил тяжелое осколочное ранение в живот. После длительного восстановления наконец-то едет домой — в Салемале его ждут супруга Ангелина и годовалый сын Никита», — сообщается в telegram-канале. Отмечается, что Леонид ушел добровольцем. Сейчас ему необходимо восстановить документы, которые сгорели при обстреле. Встретил ямальца депутат заксобрания Тимофей Лаптандер, он также обещал оказать необходимую юридическую помощь. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее URA.RU сообщало, что участник СВО из Шурышкарского района вернулся домой на время отпуска. На фронте мужчина ушел в июне.