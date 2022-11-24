В Салехарде появилась услуга пополнения транспортной карты через Сбербанк Онлайн

Пополнить проездной абонемент можно в два клика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В автобусах Салехарда (ЯНАО) проездной абонемент можно будет пополнить через Сбербанк Онлайн. Об этом сообщается в telegram-канале «Администрация Салехарда».

«Пассажирам салехардских городских автобусов стала доступной операция пополнения проездного абонемента через Сбербанк Онлайн. Не выходя из дома, через банковское приложение, путем привычных алгоритмов можно пополнить проездной на следующий месяц», — сообщается в telegram-канале.

Отмечается, что услуга начала действовать в полном объеме. В разделе «платежи» необходимо найти организацию «Тюменская транспортная компания», затем ввести номер своей проездной карточки и провести оплату.

Ранее URA.RU сообщало, что суда на воздушных подушках свяжут Зеленый Яр и Катравож с Салехардом в период межсезонья. Цена билета для взрослого 562 рубля.