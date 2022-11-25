25 ноября 2022

Пентагон недоволен тактикой Украины на СВО, создающей проблемы для США

NYT: оружие, поставляемое США Украине, изнашивается через несколько месяцев
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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
Техника, поставляемая Украине, изнашивается через несколько месяцев, отмечают в СМИ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Оружие, поставляемое США украинской стороне, изнашивается после нескольких месяцев использования. Пентагону пришлось создать для него ремонтную мастерскую в Польше. Об этом сообщает The New York Times.

«Это оружие сгорает после нескольких месяцев чрезмерного использования или повреждается, или уничтожается в бою», — пишет издание. Журналисты отметили, что ремонт поставляемого Украине оружия стал для Пентагона «приоритетной задачей», из-за чего США пришлось создать ремонтную мастерскую в Польше. А состояние этого вооружения стало для американских военных «предметом пристального внимания».

Глава Пентагона Ллойд Остин предупреждал Украину о «суровой зиме» из-за «впечатляющего» вооружения России. Несмотря на это, он отмечал, что США продолжит оказывать Киеву поддержку. Так, ранее США поставили украинской стороне 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным летательным аппаратам, передает «Национальная служба новостей».

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Оружие, поставляемое США украинской стороне, изнашивается после нескольких месяцев использования. Пентагону пришлось создать для него ремонтную мастерскую в Польше. Об этом сообщает The New York Times. «Это оружие сгорает после нескольких месяцев чрезмерного использования или повреждается, или уничтожается в бою», — пишет издание. Журналисты отметили, что ремонт поставляемого Украине оружия стал для Пентагона «приоритетной задачей», из-за чего США пришлось создать ремонтную мастерскую в Польше. А состояние этого вооружения стало для американских военных «предметом пристального внимания». Глава Пентагона Ллойд Остин предупреждал Украину о «суровой зиме» из-за «впечатляющего» вооружения России. Несмотря на это, он отмечал, что США продолжит оказывать Киеву поддержку. Так, ранее США поставили украинской стороне 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия беспилотным летательным аппаратам, передает «Национальная служба новостей».
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