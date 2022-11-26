26 ноября 2022

Ведущий Fox News обвинил Зеленского в попрошайничестве у США

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимира Зеленского раскритиковали из-за его постоянных требований о финансовой помощи Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным украинским диктатором. Он раскритиковал украинского лидера из-за его постоянных требований о материальной помощи у США.

«Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор, требующий от нас деньги. Хватает же у него наглости!» — вопросил Такер Карлсон в эфире Fox News. В качестве примеров журналист продемонстрировал несколько отрывков из видеообращений Зеленского.

После начала спецоперации на Украине многие страны вмешались в конфликт и стали помогать Киеву денежными траншами и военной помощью. Зеленский не раз заявлял, что стране необходимо больше помощи, чем вызвал недовольство со стороны стран Запада.

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Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным украинским диктатором. Он раскритиковал украинского лидера из-за его постоянных требований о материальной помощи у США. «Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор, требующий от нас деньги. Хватает же у него наглости!» — вопросил Такер Карлсон в эфире Fox News. В качестве примеров журналист продемонстрировал несколько отрывков из видеообращений Зеленского. После начала спецоперации на Украине многие страны вмешались в конфликт и стали помогать Киеву денежными траншами и военной помощью. Зеленский не раз заявлял, что стране необходимо больше помощи, чем вызвал недовольство со стороны стран Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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