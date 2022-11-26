Ведущий Fox News обвинил Зеленского в попрошайничестве у США

Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным украинским диктатором. Он раскритиковал украинского лидера из-за его постоянных требований о материальной помощи у США.
«Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор, требующий от нас деньги. Хватает же у него наглости!» — вопросил Такер Карлсон в эфире Fox News. В качестве примеров журналист продемонстрировал несколько отрывков из видеообращений Зеленского.
После начала спецоперации на Украине многие страны вмешались в конфликт и стали помогать Киеву денежными траншами и военной помощью. Зеленский не раз заявлял, что стране необходимо больше помощи, чем вызвал недовольство со стороны стран Запада.
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Ведущий Fox News Такер Карлсон назвал президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным украинским диктатором. Он раскритиковал украинского лидера из-за его постоянных требований о материальной помощи у США. «Кто этот парень? В действительности он коррумпированный украинский диктатор, требующий от нас деньги. Хватает же у него наглости!» — вопросил Такер Карлсон в эфире Fox News. В качестве примеров журналист продемонстрировал несколько отрывков из видеообращений Зеленского. После начала спецоперации на Украине многие страны вмешались в конфликт и стали помогать Киеву денежными траншами и военной помощью. Зеленский не раз заявлял, что стране необходимо больше помощи, чем вызвал недовольство со стороны стран Запада.