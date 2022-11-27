В Ноябрьске до конца года снесут еще 5 аварийных домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) местные власти сносят аварийные дома. Об этом сообщается на официальном telegram-канале администрации города.

«В Ноябрьске продолжают избавляться от ветхих домов. Сейчас сносят очередную аварийку на улице Изыскателей. В целом, в 2022 году демонтировали 127 строений», — говорится в новости.

Отмечено, что до конца года планируется снести еще 5 ветхих домов. Соответствующие работы на всех объектах уже ведутся.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО оказался в числе лидеров в программе расселения ветхого жилья. С 2019 года на Ямале расселено более 11,5 тысяч жителей, проживавших в аварийном или ветхом жилье.