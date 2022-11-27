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25 ноября 2022

В ЯНАО сносят аварийные дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске до конца года снесут еще 5 аварийных домов Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) местные власти сносят аварийные дома. Об этом сообщается на официальном telegram-канале администрации города.

«В Ноябрьске продолжают избавляться от ветхих домов. Сейчас сносят очередную аварийку на улице Изыскателей. В целом, в 2022 году демонтировали 127 строений», — говорится в новости.

Отмечено, что до конца года планируется снести еще 5 ветхих домов. Соответствующие работы на всех объектах уже ведутся.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО оказался в числе лидеров в программе расселения ветхого жилья. С 2019 года на Ямале расселено более 11,5 тысяч жителей, проживавших в аварийном или ветхом жилье.

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В Ноябрьске (ЯНАО) местные власти сносят аварийные дома. Об этом сообщается на официальном telegram-канале администрации города. «В Ноябрьске продолжают избавляться от ветхих домов. Сейчас сносят очередную аварийку на улице Изыскателей. В целом, в 2022 году демонтировали 127 строений», — говорится в новости. Отмечено, что до конца года планируется снести еще 5 ветхих домов. Соответствующие работы на всех объектах уже ведутся. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО оказался в числе лидеров в программе расселения ветхого жилья. С 2019 года на Ямале расселено более 11,5 тысяч жителей, проживавших в аварийном или ветхом жилье.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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