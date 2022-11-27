В Курганской области сотрудники уголовного розыска и спецподразделения «Гром» изъяли у 45-летнего мужчины самодельные патроны и устройства для их изготовления. Информация опубликована на официальном сайте УМВД России по Курганской области.
«Сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из Шадринского отдела полиции при силовой поддержке спецподразделения „Гром“ задержали 45-летнего жителя одного из населенных пунктов Шадринского округа. У ранее неоднократного судимого мужчины полицейские обнаружили и изъяли самодельные патроны и приспособления для их изготовления», — говорится в сообщении. Патроны полицейским помогла обнаружить служебная собака.
По факту незаконного изготовления оружия (ч.1 ст. 223 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
У 45-летнего ранее судимого жителя Курганской области обнаружили самодельные патроны
Фото с официального сайта УМВД России по Курганской области
В Курганской области сотрудники уголовного розыска и спецподразделения «Гром» изъяли у 45-летнего мужчины самодельные патроны и устройства для их изготовления. Информация опубликована на официальном сайте УМВД России по Курганской области. «Сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из Шадринского отдела полиции при силовой поддержке спецподразделения „Гром“ задержали 45-летнего жителя одного из населенных пунктов Шадринского округа. У ранее неоднократного судимого мужчины полицейские обнаружили и изъяли самодельные патроны и приспособления для их изготовления», — говорится в сообщении. Патроны полицейским помогла обнаружить служебная собака. По факту незаконного изготовления оружия (ч.1 ст. 223 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Ему грозит до шести лет лишения свободы.