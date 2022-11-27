27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Сотрудники уголовного розыска изъяли у курганца самодельные патроны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, граница, въезд в город, гром, пост гаи
Сотрудники спецподразделения «Гром» и уголовного розыска изъяли у 45-летнего мужчины самодельные патроны (архивное фото) Фото:

В Курганской области сотрудники уголовного розыска и спецподразделения «Гром» изъяли у 45-летнего мужчины самодельные патроны и устройства для их изготовления. Информация опубликована на официальном сайте УМВД России по Курганской области.

«Сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из Шадринского отдела полиции при силовой поддержке спецподразделения „Гром“ задержали 45-летнего жителя одного из населенных пунктов Шадринского округа. У ранее неоднократного судимого мужчины полицейские обнаружили и изъяли самодельные патроны и приспособления для их изготовления», — говорится в сообщении. Патроны полицейским помогла обнаружить служебная собака.

По факту незаконного изготовления оружия (ч.1 ст. 223 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

У 45-летнего ранее судимого жителя Курганской области обнаружили самодельные патроны
Обнаружить боеприпасы силовикам помогла служебная собака

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В Курганской области сотрудники уголовного розыска и спецподразделения «Гром» изъяли у 45-летнего мужчины самодельные патроны и устройства для их изготовления. Информация опубликована на официальном сайте УМВД России по Курганской области. «Сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из Шадринского отдела полиции при силовой поддержке спецподразделения „Гром“ задержали 45-летнего жителя одного из населенных пунктов Шадринского округа. У ранее неоднократного судимого мужчины полицейские обнаружили и изъяли самодельные патроны и приспособления для их изготовления», — говорится в сообщении. Патроны полицейским помогла обнаружить служебная собака. По факту незаконного изготовления оружия (ч.1 ст. 223 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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