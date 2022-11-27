27 ноября 2022
26 ноября 2022

Прокуратура проверяет пермский аэропорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , аэропорт большое савино, аэропорт пермь, стойки регистрации
В пермском аэропорту началась ревизия прокуратуры Фото:

Уральская транспортная прокуратура начала проверку во всех аэропортах региона, в том числе и Пермском крае. Причиной стали погодные условия — ведомство проверяет, как работает зимняя спецтехника.

«Прокурорами во всех 27 аэропортах региона проводится анализ состояния законности в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в первую очередь, проверяется оснащение аэропортов снегоуборочными машинами.

Ранее URA.RU сообщало, что аэровокзальный комплекс аэропорта «Пермь» планируется расширить. Проект должны утвердить до лета 2023 года».

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Уральская транспортная прокуратура начала проверку во всех аэропортах региона, в том числе и Пермском крае. Причиной стали погодные условия — ведомство проверяет, как работает зимняя спецтехника. «Прокурорами во всех 27 аэропортах региона проводится анализ состояния законности в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в первую очередь, проверяется оснащение аэропортов снегоуборочными машинами. Ранее URA.RU сообщало, что аэровокзальный комплекс аэропорта «Пермь» планируется расширить. Проект должны утвердить до лета 2023 года».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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