Прокуратура проверяет пермский аэропорт

В пермском аэропорту началась ревизия прокуратуры Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Уральская транспортная прокуратура начала проверку во всех аэропортах региона, в том числе и Пермском крае. Причиной стали погодные условия — ведомство проверяет, как работает зимняя спецтехника.

«Прокурорами во всех 27 аэропортах региона проводится анализ состояния законности в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур», — сообщается в telegram-канале ведомства. Отмечается, что в первую очередь, проверяется оснащение аэропортов снегоуборочными машинами.

Ранее URA.RU сообщало, что аэровокзальный комплекс аэропорта «Пермь» планируется расширить. Проект должны утвердить до лета 2023 года».