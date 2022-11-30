Профессор-международник: НАТО боится возмездия Путина из-за Украины

Страх прямого возмездия против НАТО вынуждает западных поставщиков вооружений запрещать Украине наносить ракетные удары по территории РФ. Такое мнение высказал профессор международных отношений монреальского Университета Конкордия Доктор Джулиан Спенсер-Черчилль.
«Западные поставщики вооружений запретили Украине наносить ракетные удары по России отчасти из-за страха прямого возмездия против НАТО», — сказал Спенсер-Черчилль изданию RealClearDefense. Однако, по замечанию профессора, возможный ответный удар — это не главное опасение НАТО. Прежде всего, альянс опасается подъема в России патриотических настроений, которые только сплотят народ вокруг президента РФ Владимира Путина, считает Спенсер-Черчилль. Профессор отметил, что сейчас у России появляется возможность не только ответить на возможную эскалацию ракетным ударом, но и в форме наступления армии с участием 300 тысяч мобилизованных солдат.
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Страх прямого возмездия против НАТО вынуждает западных поставщиков вооружений запрещать Украине наносить ракетные удары по территории РФ. Такое мнение высказал профессор международных отношений монреальского Университета Конкордия Доктор Джулиан Спенсер-Черчилль. «Западные поставщики вооружений запретили Украине наносить ракетные удары по России отчасти из-за страха прямого возмездия против НАТО», — сказал Спенсер-Черчилль изданию RealClearDefense. Однако, по замечанию профессора, возможный ответный удар — это не главное опасение НАТО. Прежде всего, альянс опасается подъема в России патриотических настроений, которые только сплотят народ вокруг президента РФ Владимира Путина, считает Спенсер-Черчилль. Профессор отметил, что сейчас у России появляется возможность не только ответить на возможную эскалацию ракетным ударом, но и в форме наступления армии с участием 300 тысяч мобилизованных солдат. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил возобновить переговоры России с НАТО, поскольку альянс стремится снизить возможные риски эскалации конфликта. Также специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в своей статье для The American Conservative выразил мнение о том, что США должны приструнить Зеленского во избежание войны НАТО и РФ.