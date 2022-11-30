В отдаленное село ЯНАО запустили вахтовый автобус

01 декабря 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

Перевозки вахтовым автобусом выполняются дважды в неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пуровском районе (ЯНАО) возобновили автобусные рейсы между поселком Уренгой и селом Самбург. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта муниципалитета. «Возобновлена работа вахтового автобуса с отправлением из пгт. Уренгой в с. Самбург и обратно. Перевозки выполняются Дорожно-строительным управлением с периодичностью два раза в неделю», — сообщили в дептрансе. Село Самбург расположено за полярным кругом. Это самый северный и отдаленный населенный пункт Пуровского района. Ранее URA.RU писало о том, что между Салехардом, Зеленым Яром и Катравож в период межсезонья будут курсировать суда на воздушных подушках. Подушки будут перевозить пассажиров между населенными пунктами в период межсезонья.

В Пуровском районе (ЯНАО) возобновили автобусные рейсы между поселком Уренгой и селом Самбург. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта муниципалитета. «Возобновлена работа вахтового автобуса с отправлением из пгт. Уренгой в с. Самбург и обратно. Перевозки выполняются Дорожно-строительным управлением с периодичностью два раза в неделю», — сообщили в дептрансе. Село Самбург расположено за полярным кругом. Это самый северный и отдаленный населенный пункт Пуровского района. Ранее URA.RU писало о том, что между Салехардом, Зеленым Яром и Катравож в период межсезонья будут курсировать суда на воздушных подушках. Подушки будут перевозить пассажиров между населенными пунктами в период межсезонья.