В отдаленное село ЯНАО запустили вахтовый автобус

В Пуровском районе (ЯНАО) возобновили автобусные рейсы между поселком Уренгой и селом Самбург. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта муниципалитета.
«Возобновлена работа вахтового автобуса с отправлением из пгт. Уренгой в с. Самбург и обратно. Перевозки выполняются Дорожно-строительным управлением с периодичностью два раза в неделю», — сообщили в дептрансе.
Село Самбург расположено за полярным кругом. Это самый северный и отдаленный населенный пункт Пуровского района.
Ранее URA.RU писало о том, что между Салехардом, Зеленым Яром и Катравож в период межсезонья будут курсировать суда на воздушных подушках. Подушки будут перевозить пассажиров между населенными пунктами в период межсезонья.
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