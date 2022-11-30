30 ноября 2022

В отдаленное село ЯНАО запустили вахтовый автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, рабочие, пассажиры автобуса, рабочий автобус
Перевозки вахтовым автобусом выполняются дважды в неделю Фото:

В Пуровском районе (ЯНАО) возобновили автобусные рейсы между поселком Уренгой и селом Самбург. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта муниципалитета.

«Возобновлена работа вахтового автобуса с отправлением из пгт. Уренгой в с. Самбург и обратно. Перевозки выполняются Дорожно-строительным управлением с периодичностью два раза в неделю», — сообщили в дептрансе.

Село Самбург расположено за полярным кругом. Это самый северный и отдаленный населенный пункт Пуровского района.

Ранее URA.RU писало о том, что между Салехардом, Зеленым Яром и Катравож в период межсезонья будут курсировать суда на воздушных подушках. Подушки будут перевозить пассажиров между населенными пунктами в период межсезонья.

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В Пуровском районе (ЯНАО) возобновили автобусные рейсы между поселком Уренгой и селом Самбург. Об этом сообщается в telegram-канале департамента транспорта муниципалитета. «Возобновлена работа вахтового автобуса с отправлением из пгт. Уренгой в с. Самбург и обратно. Перевозки выполняются Дорожно-строительным управлением с периодичностью два раза в неделю», — сообщили в дептрансе. Село Самбург расположено за полярным кругом. Это самый северный и отдаленный населенный пункт Пуровского района. Ранее URA.RU писало о том, что между Салехардом, Зеленым Яром и Катравож в период межсезонья будут курсировать суда на воздушных подушках. Подушки будут перевозить пассажиров между населенными пунктами в период межсезонья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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