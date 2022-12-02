Обновленный троллейбус выйдет на маршрут после обкатки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Единственный троллейбус-гармошка вернулся на маршрут в Челябинске после капитально-восстановительного ремонта. Он будет курсировать по маршруту №14.

«Обновлено практически все: пол, стены, освещение, сиденья, резиновое сочленение, табло и даже установлены кондиционеры. Троллейбус может похвастаться повышенной вместимостью — целых 47 сидячих мест», — сообщает telegram-канал «Транспорт челябинской агломерации».

Троллейбусу предстоит пройти финальную обкатку. После этого его выпустят на маршрут №14 «ПКиО имени Гагарина — ЧМК».

Ранее сообщалось, что Челябинск закупит 74 трамвайных вагона на 2023 год. Транспорт для муниципалитета произведет Усть-Катавский вагоностроительный завод.

Telegram-канал «Транспорт челябинской агломерации».