Единственный троллейбус-гармошка вернулся на маршрут в Челябинске после капитально-восстановительного ремонта. Он будет курсировать по маршруту №14.
«Обновлено практически все: пол, стены, освещение, сиденья, резиновое сочленение, табло и даже установлены кондиционеры. Троллейбус может похвастаться повышенной вместимостью — целых 47 сидячих мест», — сообщает telegram-канал «Транспорт челябинской агломерации».
Троллейбусу предстоит пройти финальную обкатку. После этого его выпустят на маршрут №14 «ПКиО имени Гагарина — ЧМК».
Ранее сообщалось, что Челябинск закупит 74 трамвайных вагона на 2023 год. Транспорт для муниципалитета произведет Усть-Катавский вагоностроительный завод.
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