02 декабря 2022

На дороги Челябинска вернули единственный троллейбус-гармошку. Фото

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Последствие снегопада. Челябинск, троллейбус, проспект ленина, городской транспорт, автотранспорт
Обновленный троллейбус выйдет на маршрут после обкатки Фото:

Единственный троллейбус-гармошка вернулся на маршрут в Челябинске после капитально-восстановительного ремонта. Он будет курсировать по маршруту №14.

«Обновлено практически все: пол, стены, освещение, сиденья, резиновое сочленение, табло и даже установлены кондиционеры. Троллейбус может похвастаться повышенной вместимостью — целых 47 сидячих мест», — сообщает telegram-канал «Транспорт челябинской агломерации».

Троллейбусу предстоит пройти финальную обкатку. После этого его выпустят на маршрут №14 «ПКиО имени Гагарина — ЧМК».

Ранее сообщалось, что Челябинск закупит 74 трамвайных вагона на 2023 год. Транспорт для муниципалитета произведет Усть-Катавский вагоностроительный завод.

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Единственный троллейбус-гармошка вернулся на маршрут в Челябинске после капитально-восстановительного ремонта. Он будет курсировать по маршруту №14. «Обновлено практически все: пол, стены, освещение, сиденья, резиновое сочленение, табло и даже установлены кондиционеры. Троллейбус может похвастаться повышенной вместимостью — целых 47 сидячих мест», — сообщает telegram-канал «Транспорт челябинской агломерации». Троллейбусу предстоит пройти финальную обкатку. После этого его выпустят на маршрут №14 «ПКиО имени Гагарина — ЧМК». Ранее сообщалось, что Челябинск закупит 74 трамвайных вагона на 2023 год. Транспорт для муниципалитета произведет Усть-Катавский вагоностроительный завод.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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