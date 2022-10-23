23 октября 2022

В Челябинске выбрали поставщика 74 трамваев

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Челябинской области Дубровского Бориса в Усть-катав, на Усть-Катавский вагоностроительный завод, трамвай, уквз
В Челябинске определился поставщик трамвайных вагонов Фото:

В Челябинске подвели итоги торгов по поставке трамваев для дорожной сети города. Как сообщила пресс-служба миндора региона, транспорт для муниципалитета произведет Усть-Катавский вагоностроительный завод.

«Сегодня определился победитель на закупку 74 трамвайных вагонов для Челябинска на 2023 год. Им стал Усть-Катавский вагоностроительный завод», — сообщили на сайте министерства дорожного хозяйства области.

В течение первого полугодия 2023 года будут поставлены 33 вагона. Оставшийся трампарк поступит к 1 ноября. В министерстве пообещали, что к концу будущего года в Челябинске будет ходить 134 новых вагона. В ведомстве добавили: ежедневно на линию выходят 155 трамваев. Вагоны будут с техническими новшествами. В салонах будут работать кондиционеры, USB-зарядки, а количество сидячих мест возрастет с 33 до 38.

В миндоре отметили, что на основании поручения губернатора области Алексея Текслера в 2021 году для Челябинска закупили 30 полунизкопольных трамвайных вагонов. В 2022 году за счет областного бюджета приобрели 30 полностью низкопольных трамваев новой модели.

Ожидается, что в рамках концессионного соглашения в Челябинске до конца 2023 года также появится 168 новых троллейбусов, часть из которых будет с увеличенным автономным ходом. В результате ускоренного обновления общественного транспорта средний возраст вагонов трамвайно-троллейбусного парка сократится с 30 до семи лет.

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В Челябинске подвели итоги торгов по поставке трамваев для дорожной сети города. Как сообщила пресс-служба миндора региона, транспорт для муниципалитета произведет Усть-Катавский вагоностроительный завод. «Сегодня определился победитель на закупку 74 трамвайных вагонов для Челябинска на 2023 год. Им стал Усть-Катавский вагоностроительный завод», — сообщили на сайте министерства дорожного хозяйства области. В течение первого полугодия 2023 года будут поставлены 33 вагона. Оставшийся трампарк поступит к 1 ноября. В министерстве пообещали, что к концу будущего года в Челябинске будет ходить 134 новых вагона. В ведомстве добавили: ежедневно на линию выходят 155 трамваев. Вагоны будут с техническими новшествами. В салонах будут работать кондиционеры, USB-зарядки, а количество сидячих мест возрастет с 33 до 38. В миндоре отметили, что на основании поручения губернатора области Алексея Текслера в 2021 году для Челябинска закупили 30 полунизкопольных трамвайных вагонов. В 2022 году за счет областного бюджета приобрели 30 полностью низкопольных трамваев новой модели. Ожидается, что в рамках концессионного соглашения в Челябинске до конца 2023 года также появится 168 новых троллейбусов, часть из которых будет с увеличенным автономным ходом. В результате ускоренного обновления общественного транспорта средний возраст вагонов трамвайно-троллейбусного парка сократится с 30 до семи лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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