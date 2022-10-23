В Челябинске выбрали поставщика 74 трамваев

В Челябинске определился поставщик трамвайных вагонов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске подвели итоги торгов по поставке трамваев для дорожной сети города. Как сообщила пресс-служба миндора региона, транспорт для муниципалитета произведет Усть-Катавский вагоностроительный завод.

«Сегодня определился победитель на закупку 74 трамвайных вагонов для Челябинска на 2023 год. Им стал Усть-Катавский вагоностроительный завод», — сообщили на сайте министерства дорожного хозяйства области.

В течение первого полугодия 2023 года будут поставлены 33 вагона. Оставшийся трампарк поступит к 1 ноября. В министерстве пообещали, что к концу будущего года в Челябинске будет ходить 134 новых вагона. В ведомстве добавили: ежедневно на линию выходят 155 трамваев. Вагоны будут с техническими новшествами. В салонах будут работать кондиционеры, USB-зарядки, а количество сидячих мест возрастет с 33 до 38.

В миндоре отметили, что на основании поручения губернатора области Алексея Текслера в 2021 году для Челябинска закупили 30 полунизкопольных трамвайных вагонов. В 2022 году за счет областного бюджета приобрели 30 полностью низкопольных трамваев новой модели.

Ожидается, что в рамках концессионного соглашения в Челябинске до конца 2023 года также появится 168 новых троллейбусов, часть из которых будет с увеличенным автономным ходом. В результате ускоренного обновления общественного транспорта средний возраст вагонов трамвайно-троллейбусного парка сократится с 30 до семи лет.