Суд взыскивает с мэрии Березников долги по услугам ЖКХ

ПАО «Т Плюс» в судебном порядке взыскало с администрации Березников долги за отопление. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края.
«Арбитражный суд Пермского края решил взыскать с муниципального образования „Город Березники“ в лице управления имущественных и земельных отношений администрации города задолженность за отопление в размере 27 тысяч рублей», — говорится в документе, размещенном на сайте суда. Также с администрации взысканы неустойка и судебные расходы ПАО «Т Плюс».
Мэрия пыталась оспорить исковое заявление. По ее информации, помещение, где образовалась задолженность, было сдано в аренду индивидуальному предпринимателю. Суд не посчитал аргумент администрации убедительным, деньги будут перечислены теплоснабжающей организации.
О том, что центральная районная больница Большесосновского района (Пермский край) не оплатила услуги местному поставщику тепла, URA.RU писало ранее. Тогда общая сумма задолженности составила более 1,3 млн рублей.
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