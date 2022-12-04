04 декабря 2022
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Суд взыскивает с мэрии Березников долги по услугам ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, приговор, судья, суд
Теплоснабжающая организация судилась с администрацией Березников Фото:

ПАО «Т Плюс» в судебном порядке взыскало с администрации Березников долги за отопление. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края.

«Арбитражный суд Пермского края решил взыскать с муниципального образования „Город Березники“ в лице управления имущественных и земельных отношений администрации города задолженность за отопление в размере 27 тысяч рублей», — говорится в документе, размещенном на сайте суда. Также с администрации взысканы неустойка и судебные расходы ПАО «Т Плюс».

Мэрия пыталась оспорить исковое заявление. По ее информации, помещение, где образовалась задолженность, было сдано в аренду индивидуальному предпринимателю. Суд не посчитал аргумент администрации убедительным, деньги будут перечислены теплоснабжающей организации.

О том, что центральная районная больница Большесосновского района (Пермский край) не оплатила услуги местному поставщику тепла, URA.RU писало ранее. Тогда общая сумма задолженности составила более 1,3 млн рублей.

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ПАО «Т Плюс» в судебном порядке взыскало с администрации Березников долги за отопление. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края. «Арбитражный суд Пермского края решил взыскать с муниципального образования „Город Березники“ в лице управления имущественных и земельных отношений администрации города задолженность за отопление в размере 27 тысяч рублей», — говорится в документе, размещенном на сайте суда. Также с администрации взысканы неустойка и судебные расходы ПАО «Т Плюс». Мэрия пыталась оспорить исковое заявление. По ее информации, помещение, где образовалась задолженность, было сдано в аренду индивидуальному предпринимателю. Суд не посчитал аргумент администрации убедительным, деньги будут перечислены теплоснабжающей организации. О том, что центральная районная больница Большесосновского района (Пермский край) не оплатила услуги местному поставщику тепла, URA.RU писало ранее. Тогда общая сумма задолженности составила более 1,3 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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