Свердловский омбудсмен раскрыла, есть ли среди военнослужащих дезертиры

Омбудсмен Мерзлякова: среди свердловских военнослужащих нет дезертиров

Татьяна Мерзлякова заявила, что среди свердловских военнослужащих нет дезертиров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Среди свердловских военнослужащих нет дезертиров. С таким заявлением выступила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей личной странице в социальной вести «ВКонтакте».

«Среди свердловских военнослужащих нет дезертиров. Несу ответственность за свои слова. Мобильная приемная Уполномоченного по правам человека в зоне СВО работает. Мы встречаемся с ребятами, работаем и там. Ситуация под контролем. Помогаем адаптироваться тем, кому сложно. Давайте верить своим ребятам!» — написала Мерзлякова.

Ранее URA.RU писало, что Совет Федерации одобрил поправки в УК РФ, которые подразумевают лишение свободы на срок до 10 лет за дезертирство. В Уголовном кодексе РФ появится статья «Добровольная сдача в плен».