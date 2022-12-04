Свердловский омбудсмен раскрыла, есть ли среди военнослужащих дезертиры

Среди свердловских военнослужащих нет дезертиров. С таким заявлением выступила уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей личной странице в социальной вести «ВКонтакте».
«Среди свердловских военнослужащих нет дезертиров. Несу ответственность за свои слова. Мобильная приемная Уполномоченного по правам человека в зоне СВО работает. Мы встречаемся с ребятами, работаем и там. Ситуация под контролем. Помогаем адаптироваться тем, кому сложно. Давайте верить своим ребятам!» — написала Мерзлякова.
Ранее URA.RU писало, что Совет Федерации одобрил поправки в УК РФ, которые подразумевают лишение свободы на срок до 10 лет за дезертирство. В Уголовном кодексе РФ появится статья «Добровольная сдача в плен».
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