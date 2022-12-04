04 декабря 2022
03 декабря 2022

В мэрии Челябинска нашли подрядчика для сноса поста ДПС

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Снос старого здания ТЦ
Пост ДПС снесут до Нового года Фото:

В мэрии Челябинска нашли подрядчика для сноса поста ДПС. Сооружение на Свердловском тракте демонтируют в течении 15 дней, сообщила на аппаратном совещании 5 декабря мэру Наталье Котовой замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В отношении поста ДПС на Свердловском тракте заключен контракт на снос сроком выполнения 15 рабочих дней. Планируем, что до Нового года этот пост мы снесем», — сообщила Рыльская.

По словам Рыльской, также в 2022 году были расселены шесть домов. Жильцы из девяти других жилых зданий сейчас также находятся в процессе переселения. На сегодняшний день из аварийного жилья запланировано переселение еще 17 семей. В случае отсутствия споров челябинцы переедут в новые квартиры в течение 2024 года.

Ранее в Челябинске был запланирован снос поста ДПС на Шершнях. Сооружение будет демонтировано до конца года.

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В мэрии Челябинска нашли подрядчика для сноса поста ДПС. Сооружение на Свердловском тракте демонтируют в течении 15 дней, сообщила на аппаратном совещании 5 декабря мэру Наталье Котовой замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «В отношении поста ДПС на Свердловском тракте заключен контракт на снос сроком выполнения 15 рабочих дней. Планируем, что до Нового года этот пост мы снесем», — сообщила Рыльская. По словам Рыльской, также в 2022 году были расселены шесть домов. Жильцы из девяти других жилых зданий сейчас также находятся в процессе переселения. На сегодняшний день из аварийного жилья запланировано переселение еще 17 семей. В случае отсутствия споров челябинцы переедут в новые квартиры в течение 2024 года. Ранее в Челябинске был запланирован снос поста ДПС на Шершнях. Сооружение будет демонтировано до конца года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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