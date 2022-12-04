Пост ДПС снесут до Нового года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В мэрии Челябинска нашли подрядчика для сноса поста ДПС. Сооружение на Свердловском тракте демонтируют в течении 15 дней, сообщила на аппаратном совещании 5 декабря мэру Наталье Котовой замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В отношении поста ДПС на Свердловском тракте заключен контракт на снос сроком выполнения 15 рабочих дней. Планируем, что до Нового года этот пост мы снесем», — сообщила Рыльская.

По словам Рыльской, также в 2022 году были расселены шесть домов. Жильцы из девяти других жилых зданий сейчас также находятся в процессе переселения. На сегодняшний день из аварийного жилья запланировано переселение еще 17 семей. В случае отсутствия споров челябинцы переедут в новые квартиры в течение 2024 года.

Ранее в Челябинске был запланирован снос поста ДПС на Шершнях. Сооружение будет демонтировано до конца года.