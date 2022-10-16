В Челябинске снесут пост ДПС на Шершнях

Сейчас ведутся торги на снос поста ДПС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске стационарный пост ДПС в поселке Шершни снесут до конца года. Об этом на аппаратном совещании 17 октября сообщила мэру Наталье Котовой замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«На данный момент ведутся торги на снос поста ДПС на Шершнях. Объект снесут до конца года», — сообщила Рыльская.

По ее словам, недавно было снесено шесть многоквартирных домов и здание поста ДПС на Бродокалмакском тракте. Также было принято решение о сносе в отношении еще трех многоквартирных домов.

Ранее в Челябинске прекратил свое существование пост ДПС на Бродокалмакском тракте. Под снос пошли еще четыре дома, признанных ветхоаварийными.