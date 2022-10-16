16 октября 2022
15 октября 2022

В Челябинске снесут пост ДПС на Шершнях

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Стационарный пост ГИБДД. Архив. Челябинск, гаи, пост дпс, гибдд
Сейчас ведутся торги на снос поста ДПС Фото:

В Челябинске стационарный пост ДПС в поселке Шершни снесут до конца года. Об этом на аппаратном совещании 17 октября сообщила мэру Наталье Котовой замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«На данный момент ведутся торги на снос поста ДПС на Шершнях. Объект снесут до конца года», — сообщила Рыльская.

По ее словам, недавно было снесено шесть многоквартирных домов и здание поста ДПС на Бродокалмакском тракте. Также было принято решение о сносе в отношении еще трех многоквартирных домов.

Ранее в Челябинске прекратил свое существование пост ДПС на Бродокалмакском тракте. Под снос пошли еще четыре дома, признанных ветхоаварийными.

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В Челябинске стационарный пост ДПС в поселке Шершни снесут до конца года. Об этом на аппаратном совещании 17 октября сообщила мэру Наталье Котовой замглавы по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «На данный момент ведутся торги на снос поста ДПС на Шершнях. Объект снесут до конца года», — сообщила Рыльская. По ее словам, недавно было снесено шесть многоквартирных домов и здание поста ДПС на Бродокалмакском тракте. Также было принято решение о сносе в отношении еще трех многоквартирных домов. Ранее в Челябинске прекратил свое существование пост ДПС на Бродокалмакском тракте. Под снос пошли еще четыре дома, признанных ветхоаварийными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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