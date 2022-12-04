04 декабря 2022

В Челябинске 167 семей выехали из аварийного жилья

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Алексей Текслер посетил поселок Новосинеглазовский, где готовится к сдаче дом для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Челябинск, многоэтажный дом, жилье, недвижимость, новостройки
В новое жилье переехали 102 семьи Фото:

В Челябинске с начала года в рамках областной программы были расселены 167 семей из 30 ветхих зданий. В новые квартиры переехали 102 семьи, сообщается на сайте администрации.

«За 11 месяцев текущего года из аварийного жилья переселены 167 челябинских семей. В новое жилье переехали 102 семьи, во вторичное жилье — 2 семьи нанимателей, 63 семьи предпочли получить выплату за свое имущество», — сообщается на сайте мэрии.

На данный момент в процессе переселения находятся челябинцы из 18 аварийных домов. При этом жители из четырех вышеупомянутых зданий переедут в новые квартиры до конца 2022 года.

Ранее в мэрии Челябинска нашли подрядчика для сноса поста ДПС на Свердловском тракте. Сооружение будет демонтировано в течение 15 дней.

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В Челябинске с начала года в рамках областной программы были расселены 167 семей из 30 ветхих зданий. В новые квартиры переехали 102 семьи, сообщается на сайте администрации. «За 11 месяцев текущего года из аварийного жилья переселены 167 челябинских семей. В новое жилье переехали 102 семьи, во вторичное жилье — 2 семьи нанимателей, 63 семьи предпочли получить выплату за свое имущество», — сообщается на сайте мэрии. На данный момент в процессе переселения находятся челябинцы из 18 аварийных домов. При этом жители из четырех вышеупомянутых зданий переедут в новые квартиры до конца 2022 года. Ранее в мэрии Челябинска нашли подрядчика для сноса поста ДПС на Свердловском тракте. Сооружение будет демонтировано в течение 15 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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