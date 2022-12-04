В Челябинске 167 семей выехали из аварийного жилья

В новое жилье переехали 102 семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с начала года в рамках областной программы были расселены 167 семей из 30 ветхих зданий. В новые квартиры переехали 102 семьи, сообщается на сайте администрации.

«За 11 месяцев текущего года из аварийного жилья переселены 167 челябинских семей. В новое жилье переехали 102 семьи, во вторичное жилье — 2 семьи нанимателей, 63 семьи предпочли получить выплату за свое имущество», — сообщается на сайте мэрии.

На данный момент в процессе переселения находятся челябинцы из 18 аварийных домов. При этом жители из четырех вышеупомянутых зданий переедут в новые квартиры до конца 2022 года.