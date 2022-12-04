04 декабря 2022

Жителям дома в Нижневартовске, где произошел взрыв, разрешили забрать из квартир имущество. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцы забирают вещи под присмотром спасателей Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Жильцы дома в Нижневартовске, где произошел взрыв бытового газа, забирают вещи под присмотром сотрудников МЧС. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который находится на месте событий.

«Жильцы дома, в котором произошел взрыв бытового газа, забирают свои вещи из квартир под присмотром сотрудников МЧС», — сообщает корреспондент. Он также добавил, что на месте ЧП продолжает происходить разбор завалов.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики установили фирму, в которой был заполнен газовый баллон, из-за которого предположительно мог произойти взрыв в доме на улице Мира. При заправке баллона могла быть допущена ошибка. Баллон был заполнен на 90 процентов, а должны были заправить на 80 процентов. Занесли в тепло. Объем газа расширился, произошла детонация, а затем взрыв.

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Жильцы дома в Нижневартовске, где произошел взрыв бытового газа, забирают вещи под присмотром сотрудников МЧС. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который находится на месте событий. «Жильцы дома, в котором произошел взрыв бытового газа, забирают свои вещи из квартир под присмотром сотрудников МЧС», — сообщает корреспондент. Он также добавил, что на месте ЧП продолжает происходить разбор завалов. Ранее URA.RU сообщало, что силовики установили фирму, в которой был заполнен газовый баллон, из-за которого предположительно мог произойти взрыв в доме на улице Мира. При заправке баллона могла быть допущена ошибка. Баллон был заполнен на 90 процентов, а должны были заправить на 80 процентов. Занесли в тепло. Объем газа расширился, произошла детонация, а затем взрыв.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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