Жильцы дома в Нижневартовске, где произошел взрыв бытового газа, забирают вещи под присмотром сотрудников МЧС. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который находится на месте событий.
«Жильцы дома, в котором произошел взрыв бытового газа, забирают свои вещи из квартир под присмотром сотрудников МЧС», — сообщает корреспондент. Он также добавил, что на месте ЧП продолжает происходить разбор завалов.
Ранее URA.RU сообщало, что силовики установили фирму, в которой был заполнен газовый баллон, из-за которого предположительно мог произойти взрыв в доме на улице Мира. При заправке баллона могла быть допущена ошибка. Баллон был заполнен на 90 процентов, а должны были заправить на 80 процентов. Занесли в тепло. Объем газа расширился, произошла детонация, а затем взрыв.
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