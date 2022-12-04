Силовики раскрыли подробности расследования взрыва в доме в Нижневартовске

Взрыв в доме в Нижневартовске мог произойти из-за нарушений при заправке газового баллона

05 декабря 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Не исключено, что баллон с газом был переполнен и в тепле сдетонировал Фото: МЧС Нижневартовка новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Силовики установили фирму, в которой был заполнен газовый баллон, из-за которого предположительно мог произойти взрыв в доме на улице Мира в Нижневартовске (ХМАО). Она называется — «Арт-сервис». Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Установлено, что в квартире, где предположительно произошел взрыв, проживала семья пенсионеров. Глава семейства 4 декабря заправил газовый баллон в фирме „Арт-сервис“, которая находится в промзоне города. А затем принес его домой. Он хотел взять его на рыбалку. Сами пенсионеры в результате ЧП пострадали и сейчас находятся в больнице. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», — рассказал инсайдер. Другой собеседник URA.RU, знакомый с ходом расследования уголовного дела, сообщил, что при заправке баллона могла быть допущена ошибка. «Баллон был заполнен на 90 процентов, а должны были заправить на 80 процентов. Занесли в тепло. Объем газа расширился, произошла детонация, а затем взрыв», — прокомментировал источник. В пресс-службе следственного комитета ХМАО лишь подтвердили URA.RU, что версия со взрывом бытового газа является одной из приоритетных. Остальные подробности в интересах следствия пока не разглашаются. Дозвониться в компанию «Арт-сервис» не удалось. В открытых источниках нет ее контактных данных. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко заявил об угрозе дальнейшего обрушения дома, где произошел взрыв. Главная задача — произвести разбор завалов, чтобы освободить полностью плиты, потому что есть риск обрушения. Сейчас спасатели проводят эту операцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Силовики установили фирму, в которой был заполнен газовый баллон, из-за которого предположительно мог произойти взрыв в доме на улице Мира в Нижневартовске (ХМАО). Она называется — «Арт-сервис». Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Установлено, что в квартире, где предположительно произошел взрыв, проживала семья пенсионеров. Глава семейства 4 декабря заправил газовый баллон в фирме „Арт-сервис“, которая находится в промзоне города. А затем принес его домой. Он хотел взять его на рыбалку. Сами пенсионеры в результате ЧП пострадали и сейчас находятся в больнице. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», — рассказал инсайдер. Другой собеседник URA.RU, знакомый с ходом расследования уголовного дела, сообщил, что при заправке баллона могла быть допущена ошибка. «Баллон был заполнен на 90 процентов, а должны были заправить на 80 процентов. Занесли в тепло. Объем газа расширился, произошла детонация, а затем взрыв», — прокомментировал источник. В пресс-службе следственного комитета ХМАО лишь подтвердили URA.RU, что версия со взрывом бытового газа является одной из приоритетных. Остальные подробности в интересах следствия пока не разглашаются. Дозвониться в компанию «Арт-сервис» не удалось. В открытых источниках нет ее контактных данных. Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко заявил об угрозе дальнейшего обрушения дома, где произошел взрыв. Главная задача — произвести разбор завалов, чтобы освободить полностью плиты, потому что есть риск обрушения. Сейчас спасатели проводят эту операцию.