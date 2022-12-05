Банный комплекс на берегу Первого озера работает круглый год Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске продают банный комплекс на берегу озера. Объявление об этом размещено на популярном сайте.

«Продам банный комплекс, расположенный на берегу Первого озера, район Тракторозаводский, микрорайон Тракторосад-1. Площадь комплекса составляет 400 кв. м. Комплекс работает круглый год и располагает жилым отапливаемым трехэтажным домом, плюс пять бань, плюс три закрытые мангальные зоны, ну, и свой пляж», — сказано в объявлении на сайте Циан.

У каждой бани, входящей в комплекс, свое имя: «Груша», «Вишня», «Яблоня», «Бочка» и «Чайка». Продавец уверяет, что комплекс полноценно функционирует и может окупиться при хорошей рекламе и содержании в течение трех лет. Цена, указанная в объявлении, составляет 9 млн 900 тысяч рублей. Отметим, что цена снижается — первоначально банный комплекс был выставлен на продажу за 10 млн рублей.

Неделю назад на продажу был выставлен также банный комплекс, только площадью 600 кв.м и находящийся в Магнитогорске. Продавец указал, что объявление о продаже комплекса, состоящего из девяти саун, актуально до 7 декабря. Любопытно, что в качестве привязки на местности комплекса магнитогорских бань была указана площадь Народных гуляний — общественное пространство рядом с горадминистрацией.