Банный комплекс в центре Магнитогорска выставлен на продажу

Банный комплекс состоит из девяти саун Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В центре Магнитогорска продается банный комплекс. Информация об этом появилась на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Челябинская область, Магнитогорск, площадь Народных Гуляний, район Правобережный. Банный комплекс из девяти саун, примерная площадь 600 кв м. Недостроенное примыкающее строение примерно 550 кв. м, для развития разных направлений бизнеса, таких как: автомойка, кафе либо других категорий. Возможен частичный обмен — авто, недвижимость», — сказано в объявлении на «Авито».

Стоимость продавец не указал, ее предлагается обсудить по телефону. Отдельно в объявлении указывается, что продажа банного бизнеса актуальна до 7 декабря.

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