Родственники пропавших без вести при взрыве в Нижневартовске ищут близких почти сутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Близкие приходят к дому и в пункт временного размещения в надежде найти тех, кто видел пропавших Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Родственники Любови Гриценко, которая вместе с сыном Всеволодом пропала без вести после взрыва в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске, ищут близких уже почти сутки. Они возвращаются на место ЧП и приходят в пункт временного размещения в надежде отыскать близких или тех, кто мог их видеть. Об этом URA.RU рассказала свекровь пропавшей Татьяна Фищенко.

«Была там [возле дома] сегодня уже два раза, в школе [пункте временного размещения] была два раза. Но туда [к дому на место ЧП] не пускают, идут разборы завалов, техника работает. Также сейчас опять пойдем», — рассказала корреспонденту Фищенко.

По словам женщины, семья остается на связи с экстренными и социальными службами. «Все службы, которые есть, звонят, спрашивают. Ночью звонили и утром звонили, и социальные работники и психологи, все звонят. Я своих знакомых попросила [помочь в поисках]. Сейчас все занимаются поисками Любочки и Севочки, все в курсе», — добавляет женщина.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске жители после взрыва в многоэтажке не могут найти внука и невестку. Их квартира расположена в соседнем подъезде от места взрыва. Количество без вести пропавших после ЧП также озвучивала губернатор Наталья Комарова.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/HantyMoney 

Родственники Любови Гриценко, которая вместе с сыном Всеволодом пропала без вести после взрыва в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске, ищут близких уже почти сутки. Они возвращаются на место ЧП и приходят в пункт временного размещения в надежде отыскать близких или тех, кто мог их видеть. Об этом URA.RU рассказала свекровь пропавшей Татьяна Фищенко. «Была там [возле дома] сегодня уже два раза, в школе [пункте временного размещения] была два раза. Но туда [к дому на место ЧП] не пускают, идут разборы завалов, техника работает. Также сейчас опять пойдем», — рассказала корреспонденту Фищенко. По словам женщины, семья остается на связи с экстренными и социальными службами. «Все службы, которые есть, звонят, спрашивают. Ночью звонили и утром звонили, и социальные работники и психологи, все звонят. Я своих знакомых попросила [помочь в поисках]. Сейчас все занимаются поисками Любочки и Севочки, все в курсе», — добавляет женщина. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске жители после взрыва в многоэтажке не могут найти внука и невестку. Их квартира расположена в соседнем подъезде от места взрыва. Количество без вести пропавших после ЧП также озвучивала губернатор Наталья Комарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...