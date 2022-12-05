Родственники пропавших без вести при взрыве в Нижневартовске ищут близких почти сутки

05 декабря 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Близкие приходят к дому и в пункт временного размещения в надежде найти тех, кто видел пропавших Фото: URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Родственники Любови Гриценко, которая вместе с сыном Всеволодом пропала без вести после взрыва в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске, ищут близких уже почти сутки. Они возвращаются на место ЧП и приходят в пункт временного размещения в надежде отыскать близких или тех, кто мог их видеть. Об этом URA.RU рассказала свекровь пропавшей Татьяна Фищенко. «Была там [возле дома] сегодня уже два раза, в школе [пункте временного размещения] была два раза. Но туда [к дому на место ЧП] не пускают, идут разборы завалов, техника работает. Также сейчас опять пойдем», — рассказала корреспонденту Фищенко. По словам женщины, семья остается на связи с экстренными и социальными службами. «Все службы, которые есть, звонят, спрашивают. Ночью звонили и утром звонили, и социальные работники и психологи, все звонят. Я своих знакомых попросила [помочь в поисках]. Сейчас все занимаются поисками Любочки и Севочки, все в курсе», — добавляет женщина. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске жители после взрыва в многоэтажке не могут найти внука и невестку. Их квартира расположена в соседнем подъезде от места взрыва. Количество без вести пропавших после ЧП также озвучивала губернатор Наталья Комарова.

Родственники Любови Гриценко, которая вместе с сыном Всеволодом пропала без вести после взрыва в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске, ищут близких уже почти сутки. Они возвращаются на место ЧП и приходят в пункт временного размещения в надежде отыскать близких или тех, кто мог их видеть. Об этом URA.RU рассказала свекровь пропавшей Татьяна Фищенко. «Была там [возле дома] сегодня уже два раза, в школе [пункте временного размещения] была два раза. Но туда [к дому на место ЧП] не пускают, идут разборы завалов, техника работает. Также сейчас опять пойдем», — рассказала корреспонденту Фищенко. По словам женщины, семья остается на связи с экстренными и социальными службами. «Все службы, которые есть, звонят, спрашивают. Ночью звонили и утром звонили, и социальные работники и психологи, все звонят. Я своих знакомых попросила [помочь в поисках]. Сейчас все занимаются поисками Любочки и Севочки, все в курсе», — добавляет женщина. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске жители после взрыва в многоэтажке не могут найти внука и невестку. Их квартира расположена в соседнем подъезде от места взрыва. Количество без вести пропавших после ЧП также озвучивала губернатор Наталья Комарова.