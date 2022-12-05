Глава Нижневартовска сообщил новые данные о жертвах взрыва в жилом доме

06 декабря 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

За последние сутки спасатели обнаружили тела шестерых погибших под завалами пятиэтажки Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко сообщил о ходе поисково-спасательных работ на Мира, 6а, где 4 декабря взрыв газа разрушил два подъезда. В официальном telegram-канале глава города сообщил, что из-под завалов извлекли тела погибших. «Новая информация. Из-под завалов извлекли тело еще одного человека (за весь сегодняшний день — пятерых). На этот час официально признаны погибшими 6 человек, двое считаются пропавшими без вести», — написал Кощенко. В настоящий момент работы по поиску людей под завалами дома продолжаются, после публикации главы Нижневартовска поступила информация об обнаружении еще одного тела. В пресс-службе управления МЧС по Нижневартовску уточнили, что подробностей о погибших пока нет. «Пол и возраст устанавливаются», — добавили в МЧС. Ранее URA.RU писало, что, по данным властей ХМАО, погибшими из-за взрыва газа в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске признаны пять человек. Личности четырех из них установлены. В Нижневартовске на Мира, 6а 4 декабря по версии следствия, взорвался баллон с газом, из-за чего пострадало два подъезда. Расследование уголовного дела продолжается.

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко сообщил о ходе поисково-спасательных работ на Мира, 6а, где 4 декабря взрыв газа разрушил два подъезда. В официальном telegram-канале глава города сообщил, что из-под завалов извлекли тела погибших. «Новая информация. Из-под завалов извлекли тело еще одного человека (за весь сегодняшний день — пятерых). На этот час официально признаны погибшими 6 человек, двое считаются пропавшими без вести», — написал Кощенко. В настоящий момент работы по поиску людей под завалами дома продолжаются, после публикации главы Нижневартовска поступила информация об обнаружении еще одного тела. В пресс-службе управления МЧС по Нижневартовску уточнили, что подробностей о погибших пока нет. «Пол и возраст устанавливаются», — добавили в МЧС. Ранее URA.RU писало, что, по данным властей ХМАО, погибшими из-за взрыва газа в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске признаны пять человек. Личности четырех из них установлены. В Нижневартовске на Мира, 6а 4 декабря по версии следствия, взорвался баллон с газом, из-за чего пострадало два подъезда. Расследование уголовного дела продолжается.