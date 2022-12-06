06 декабря 2022

Суд оштрафовал уральский банк за долгий ответ по несчастному случаю с сотрудником

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Конвоирование Андрея Сереброва. Свердловский суд. Пермь, крнвой, серебров андрей, свердловский суд
Представители компании поздно заявили в инспекцию труда о тяжелой травме сотрудницы Фото:

Уральский банк реконструкции и развития выплатит штраф 50 тысяч рублей за нарушение требований охраны труда. Представители банка не сразу сообщили в инспекцию труда о травме работника, рассказали URA.RU в пресс-службе областного суда Свердловской области.

«В декабре 2021 года в Екатеринбурге произошел несчастный случай с главным экспертом по развитию процессов банка УБРиР. Женщина получила тяжелую травму. Она своевременно сообщила своему руководителю о травме на рабочем месте и открытии больничного листа. В течение суток банк был обязан направить извещение о несчастном случае в соответствующие организации, а также создать комиссию для его расследования, но не сделал этого», — рассказали в суде.

Работодатель сообщил о травме сотрудника только 12 января, тогда же создали комиссию по расследованию. Это является нарушением, поэтому в отношении УБРиРа составили протокол об административном нарушении и выписали штраф 50 тысяч рублей. Представители банка попытались обжаловать решение, но высшая инстанция оставила решение без изменений.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Екатеринбурга выиграла суд в споре Чкаловским дорожно-эксплуатационным управлением (ДЭУ), сотрудников которого обвинила в халатном отношении к работе. Пенсионерка поскользнулась на скользком тротуаре и сломала руку.

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Уральский банк реконструкции и развития выплатит штраф 50 тысяч рублей за нарушение требований охраны труда. Представители банка не сразу сообщили в инспекцию труда о травме работника, рассказали URA.RU в пресс-службе областного суда Свердловской области. «В декабре 2021 года в Екатеринбурге произошел несчастный случай с главным экспертом по развитию процессов банка УБРиР. Женщина получила тяжелую травму. Она своевременно сообщила своему руководителю о травме на рабочем месте и открытии больничного листа. В течение суток банк был обязан направить извещение о несчастном случае в соответствующие организации, а также создать комиссию для его расследования, но не сделал этого», — рассказали в суде. Работодатель сообщил о травме сотрудника только 12 января, тогда же создали комиссию по расследованию. Это является нарушением, поэтому в отношении УБРиРа составили протокол об административном нарушении и выписали штраф 50 тысяч рублей. Представители банка попытались обжаловать решение, но высшая инстанция оставила решение без изменений. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Екатеринбурга выиграла суд в споре Чкаловским дорожно-эксплуатационным управлением (ДЭУ), сотрудников которого обвинила в халатном отношении к работе. Пенсионерка поскользнулась на скользком тротуаре и сломала руку.
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