Суд оштрафовал уральский банк за долгий ответ по несчастному случаю с сотрудником

07 декабря 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Представители компании поздно заявили в инспекцию труда о тяжелой травме сотрудницы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уральский банк реконструкции и развития выплатит штраф 50 тысяч рублей за нарушение требований охраны труда. Представители банка не сразу сообщили в инспекцию труда о травме работника, рассказали URA.RU в пресс-службе областного суда Свердловской области. «В декабре 2021 года в Екатеринбурге произошел несчастный случай с главным экспертом по развитию процессов банка УБРиР. Женщина получила тяжелую травму. Она своевременно сообщила своему руководителю о травме на рабочем месте и открытии больничного листа. В течение суток банк был обязан направить извещение о несчастном случае в соответствующие организации, а также создать комиссию для его расследования, но не сделал этого», — рассказали в суде. Работодатель сообщил о травме сотрудника только 12 января, тогда же создали комиссию по расследованию. Это является нарушением, поэтому в отношении УБРиРа составили протокол об административном нарушении и выписали штраф 50 тысяч рублей. Представители банка попытались обжаловать решение, но высшая инстанция оставила решение без изменений. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Екатеринбурга выиграла суд в споре Чкаловским дорожно-эксплуатационным управлением (ДЭУ), сотрудников которого обвинила в халатном отношении к работе. Пенсионерка поскользнулась на скользком тротуаре и сломала руку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральский банк реконструкции и развития выплатит штраф 50 тысяч рублей за нарушение требований охраны труда. Представители банка не сразу сообщили в инспекцию труда о травме работника, рассказали URA.RU в пресс-службе областного суда Свердловской области. «В декабре 2021 года в Екатеринбурге произошел несчастный случай с главным экспертом по развитию процессов банка УБРиР. Женщина получила тяжелую травму. Она своевременно сообщила своему руководителю о травме на рабочем месте и открытии больничного листа. В течение суток банк был обязан направить извещение о несчастном случае в соответствующие организации, а также создать комиссию для его расследования, но не сделал этого», — рассказали в суде. Работодатель сообщил о травме сотрудника только 12 января, тогда же создали комиссию по расследованию. Это является нарушением, поэтому в отношении УБРиРа составили протокол об административном нарушении и выписали штраф 50 тысяч рублей. Представители банка попытались обжаловать решение, но высшая инстанция оставила решение без изменений. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Екатеринбурга выиграла суд в споре Чкаловским дорожно-эксплуатационным управлением (ДЭУ), сотрудников которого обвинила в халатном отношении к работе. Пенсионерка поскользнулась на скользком тротуаре и сломала руку.