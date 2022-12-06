В кафе Нижневартовска бесплатно накормят жителей дома, пострадавшего при взрыве

В Нижневартовске местная сеть кафе предлагает бесплатное питание для жителей пострадавшего от взрыва дома, а также соседних пятиэтажек. Об этом сообщается в группе заведений общепита в соцсети «ВКонтакте».
«Вся команда пельменной Гули Гули и Блинотеки выражает искренние соболезнования. Мы готовы оказать свою поддержку пострадавшим, которые проживают по улице: Мира 4а, 6а, 8а, и приглашаем посетить наши кафе за счет заведения», — указано в посте. Жителей указанных домов ждут в заведениях по адресам: ул. Омская, 10 и ул. Чапаева, 6.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о выплатах пострадавшим. Взрыв в пятиэтажке на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Погибли восемь человек, среди них четыре ребенка.
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