В кафе Нижневартовска бесплатно накормят жителей дома, пострадавшего при взрыве

07 декабря 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

В местном кафе предлагают бесплатное питание для жителей пострадавшего от взрыва дома (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ В Нижневартовске местная сеть кафе предлагает бесплатное питание для жителей пострадавшего от взрыва дома, а также соседних пятиэтажек. Об этом сообщается в группе заведений общепита в соцсети «ВКонтакте». «Вся команда пельменной Гули Гули и Блинотеки выражает искренние соболезнования. Мы готовы оказать свою поддержку пострадавшим, которые проживают по улице: Мира 4а, 6а, 8а, и приглашаем посетить наши кафе за счет заведения», — указано в посте. Жителей указанных домов ждут в заведениях по адресам: ул. Омская, 10 и ул. Чапаева, 6. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о выплатах пострадавшим. Взрыв в пятиэтажке на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Погибли восемь человек, среди них четыре ребенка.

В Нижневартовске местная сеть кафе предлагает бесплатное питание для жителей пострадавшего от взрыва дома, а также соседних пятиэтажек. Об этом сообщается в группе заведений общепита в соцсети «ВКонтакте». «Вся команда пельменной Гули Гули и Блинотеки выражает искренние соболезнования. Мы готовы оказать свою поддержку пострадавшим, которые проживают по улице: Мира 4а, 6а, 8а, и приглашаем посетить наши кафе за счет заведения», — указано в посте. Жителей указанных домов ждут в заведениях по адресам: ул. Омская, 10 и ул. Чапаева, 6. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление о выплатах пострадавшим. Взрыв в пятиэтажке на улице Мира произошел вечером 4 декабря. Погибли восемь человек, среди них четыре ребенка.