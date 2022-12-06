В школах Нижневартовска усилят меры безопасности после ЧП с поножовщиной

07 декабря 2022 в 21:30 Размер текста - 17 +

В школах Нижневартовска после поножовщины восьмиклассников усилили пропускной режим Фото: Елена Антипина © URA.RU В школах Нижневартовска (ХМАО) усилят меры безопасности после поножовщины в 21 школе, когда один восьмиклассник ранил другого в спину. В администрации города сообщили корреспонденту URA.RU, что на первом этаже образовательных учреждения будет организовано дополнительное дежурство персонала. «В образовательных организациях усилен пропускной режим. На первом этаже школ дополнительно, кроме охранника и вахтера, находятся дежурные администраторы и заместители директоров по безопасности, которые обеспечены кнопками экстренного вызова спецслужб в случае возникновения опасных ситуаций. Профилактические мероприятия в образовательных организациях проводятся на постоянной основе в соответствии с планами работы учреждений», — рассказали в мэрии. Охрана и административный персонал будут проходить инструктажи по усилению бдительности при обеспечении пропускного режима. Сотрудников, непосредственно работающих с детьми, ждут тренинги по предотвращению конфликтов и реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. «Школа типовая, учреждений такого формата у нас половина города. Технически все школы достаточно хорошо оснащены, соответственно, будет уделено особое внимание человеческому фактору — деятельности сотрудников частных охранных предприятий и персонала», — прокомментировал начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности Сергей Ефремов. Ранее URA.RU писало об увольнении директора школы Елены Левицкой после того, как восьмиклассник устроил в учреждении поножовщину и ранил другого ученика. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В школах Нижневартовска (ХМАО) усилят меры безопасности после поножовщины в 21 школе, когда один восьмиклассник ранил другого в спину. В администрации города сообщили корреспонденту URA.RU, что на первом этаже образовательных учреждения будет организовано дополнительное дежурство персонала. «В образовательных организациях усилен пропускной режим. На первом этаже школ дополнительно, кроме охранника и вахтера, находятся дежурные администраторы и заместители директоров по безопасности, которые обеспечены кнопками экстренного вызова спецслужб в случае возникновения опасных ситуаций. Профилактические мероприятия в образовательных организациях проводятся на постоянной основе в соответствии с планами работы учреждений», — рассказали в мэрии. Охрана и административный персонал будут проходить инструктажи по усилению бдительности при обеспечении пропускного режима. Сотрудников, непосредственно работающих с детьми, ждут тренинги по предотвращению конфликтов и реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. «Школа типовая, учреждений такого формата у нас половина города. Технически все школы достаточно хорошо оснащены, соответственно, будет уделено особое внимание человеческому фактору — деятельности сотрудников частных охранных предприятий и персонала», — прокомментировал начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности Сергей Ефремов. Ранее URA.RU писало об увольнении директора школы Елены Левицкой после того, как восьмиклассник устроил в учреждении поножовщину и ранил другого ученика. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.