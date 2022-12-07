07 декабря 2022

В ХМАО жители жалуются на соседей, несущих газовые баллоны домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосервис. СТО. Мегион, газ, пропан, газовый баллон
МЧС проведет рейды по квартирам где используют газ Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) после взрыва газового баллона в многоэтажке города жители стали жаловаться на соседей, несущих в дом газовые баллоны. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале мэрии Нижневартовска.

«В Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112 поступило два таких сообщения. Их передали сотрудникам УМВД России по городу Нижневартовск, которые выезжали по указанным адресам для проверки и выяснения обстоятельств», — говорится в сообщении канала.

Кроме этого, в посте говорится о том, что в городе сотрудники МЧС посетят квартиры, где могут использовать газ для бытовых нужд. «Сотрудники МЧС по ХМАО проведут в Нижневартовске рейдовые мероприятия по квартирам, где предположительно могут использовать газовые баллоны для бытовых нужд», — указано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовской пятиэтажке произошел взрыв газа. В результате ЧП погибло 8 человек из которых половина дети.

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В Нижневартовске (ХМАО) после взрыва газового баллона в многоэтажке города жители стали жаловаться на соседей, несущих в дом газовые баллоны. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале мэрии Нижневартовска. «В Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112 поступило два таких сообщения. Их передали сотрудникам УМВД России по городу Нижневартовск, которые выезжали по указанным адресам для проверки и выяснения обстоятельств», — говорится в сообщении канала. Кроме этого, в посте говорится о том, что в городе сотрудники МЧС посетят квартиры, где могут использовать газ для бытовых нужд. «Сотрудники МЧС по ХМАО проведут в Нижневартовске рейдовые мероприятия по квартирам, где предположительно могут использовать газовые баллоны для бытовых нужд», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовской пятиэтажке произошел взрыв газа. В результате ЧП погибло 8 человек из которых половина дети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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