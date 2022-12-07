В ХМАО жители жалуются на соседей, несущих газовые баллоны домой

08 декабря 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

МЧС проведет рейды по квартирам где используют газ Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) после взрыва газового баллона в многоэтажке города жители стали жаловаться на соседей, несущих в дом газовые баллоны. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале мэрии Нижневартовска. «В Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112 поступило два таких сообщения. Их передали сотрудникам УМВД России по городу Нижневартовск, которые выезжали по указанным адресам для проверки и выяснения обстоятельств», — говорится в сообщении канала. Кроме этого, в посте говорится о том, что в городе сотрудники МЧС посетят квартиры, где могут использовать газ для бытовых нужд. «Сотрудники МЧС по ХМАО проведут в Нижневартовске рейдовые мероприятия по квартирам, где предположительно могут использовать газовые баллоны для бытовых нужд», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовской пятиэтажке произошел взрыв газа. В результате ЧП погибло 8 человек из которых половина дети.

В Нижневартовске (ХМАО) после взрыва газового баллона в многоэтажке города жители стали жаловаться на соседей, несущих в дом газовые баллоны. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале мэрии Нижневартовска. «В Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112 поступило два таких сообщения. Их передали сотрудникам УМВД России по городу Нижневартовск, которые выезжали по указанным адресам для проверки и выяснения обстоятельств», — говорится в сообщении канала. Кроме этого, в посте говорится о том, что в городе сотрудники МЧС посетят квартиры, где могут использовать газ для бытовых нужд. «Сотрудники МЧС по ХМАО проведут в Нижневартовске рейдовые мероприятия по квартирам, где предположительно могут использовать газовые баллоны для бытовых нужд», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовской пятиэтажке произошел взрыв газа. В результате ЧП погибло 8 человек из которых половина дети.