Надземный переход заменит старый переход, оборудованный светофором Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

На десятом километре Екатеринбургской кольцевой автодороги смонтировали надземный пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

«Ночью 10 декабря, между коттеджным поселком Долинка и жилищно-строительным кооперативом „Ключевской“ был, смонтирован пролет модульного надземного пешеходного перехода со специальными подъемниками и видеонаблюдением. Переход установлен вместо наземного перехода со светофором, в связи с расширением проезжей части до четырех полос с полным разделением встречных потоков», — рассказали в пресс-службе.

Надземный переход оборудован подъемными платформами, специально для пожилых людей, инвалидов и мам с колясками, общая длина пешеходного моста составляет 54 метра. Это седьмой надземный модуль, установленный на свердловских трассах.

Ранее URA.RU сообщало о выдаче положительного заключения на строительство новой автодороги в Свердловской области. Дорога станет частью продолжения трассы М-12.