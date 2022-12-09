09 декабря 2022

На кольцевой автодороге Екатеринбурга установили надземный пешеходный переход. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, зима, лес, снегопад, трасса, вид сверху, стройка
Надземный переход заменит старый переход, оборудованный светофором Фото:

На десятом километре Екатеринбургской кольцевой автодороги смонтировали надземный пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

«Ночью 10 декабря, между коттеджным поселком Долинка и жилищно-строительным кооперативом „Ключевской“ был, смонтирован пролет модульного надземного пешеходного перехода со специальными подъемниками и видеонаблюдением. Переход установлен вместо наземного перехода со светофором, в связи с расширением проезжей части до четырех полос с полным разделением встречных потоков», — рассказали в пресс-службе.

Надземный переход оборудован подъемными платформами, специально для пожилых людей, инвалидов и мам с колясками, общая длина пешеходного моста составляет 54 метра. Это седьмой надземный модуль, установленный на свердловских трассах.

Ранее URA.RU сообщало о выдаче положительного заключения на строительство новой автодороги в Свердловской области. Дорога станет частью продолжения трассы М-12.

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На десятом километре Екатеринбургской кольцевой автодороги смонтировали надземный пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области. «Ночью 10 декабря, между коттеджным поселком Долинка и жилищно-строительным кооперативом „Ключевской“ был, смонтирован пролет модульного надземного пешеходного перехода со специальными подъемниками и видеонаблюдением. Переход установлен вместо наземного перехода со светофором, в связи с расширением проезжей части до четырех полос с полным разделением встречных потоков», — рассказали в пресс-службе. Надземный переход оборудован подъемными платформами, специально для пожилых людей, инвалидов и мам с колясками, общая длина пешеходного моста составляет 54 метра. Это седьмой надземный модуль, установленный на свердловских трассах. Ранее URA.RU сообщало о выдаче положительного заключения на строительство новой автодороги в Свердловской области. Дорога станет частью продолжения трассы М-12.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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