24 декабря 2022
23 декабря 2022

В Перми возбудили уголовное дело после смертельной аварии на трассе

После гибели двух человек в ДТП под Александровском в полиции возбудили уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП погибли два пассажира автомобиля Фото:

После ДТП на трассе Кунгур-Соликамск, в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«24 декабря в Пермском крае произошла автоавария, в которой погибли два человека, двое — госпитализированы. По данному факту в отделе полиции Александровска возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — указано в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее в полиции сообщали, что 24 декабря около восьми часов утра на 252 км автодороги Кунгур-Соликамск мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Great Wall, совершил маневр в запрещенной для этого зоне и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП погибли две женщины — пассажиры кроссовера. Еще одну пассажирку и водителя Volvo госпитализировали. Водителю Great Wall была оказана медпомощь.

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После ДТП на трассе Кунгур-Соликамск, в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «24 декабря в Пермском крае произошла автоавария, в которой погибли два человека, двое — госпитализированы. По данному факту в отделе полиции Александровска возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — указано в официальном telegram-канале ведомства. Ранее в полиции сообщали, что 24 декабря около восьми часов утра на 252 км автодороги Кунгур-Соликамск мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Great Wall, совершил маневр в запрещенной для этого зоне и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП погибли две женщины — пассажиры кроссовера. Еще одну пассажирку и водителя Volvo госпитализировали. Водителю Great Wall была оказана медпомощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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