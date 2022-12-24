В Перми возбудили уголовное дело после смертельной аварии на трассе

После гибели двух человек в ДТП под Александровском в полиции возбудили уголовное дело

25 декабря 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

В ДТП погибли два пассажира автомобиля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После ДТП на трассе Кунгур-Соликамск, в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «24 декабря в Пермском крае произошла автоавария, в которой погибли два человека, двое — госпитализированы. По данному факту в отделе полиции Александровска возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — указано в официальном telegram-канале ведомства. Ранее в полиции сообщали, что 24 декабря около восьми часов утра на 252 км автодороги Кунгур-Соликамск мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Great Wall, совершил маневр в запрещенной для этого зоне и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП погибли две женщины — пассажиры кроссовера. Еще одну пассажирку и водителя Volvo госпитализировали. Водителю Great Wall была оказана медпомощь.

После ДТП на трассе Кунгур-Соликамск, в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «24 декабря в Пермском крае произошла автоавария, в которой погибли два человека, двое — госпитализированы. По данному факту в отделе полиции Александровска возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — указано в официальном telegram-канале ведомства. Ранее в полиции сообщали, что 24 декабря около восьми часов утра на 252 км автодороги Кунгур-Соликамск мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Great Wall, совершил маневр в запрещенной для этого зоне и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. В результате ДТП погибли две женщины — пассажиры кроссовера. Еще одну пассажирку и водителя Volvo госпитализировали. Водителю Great Wall была оказана медпомощь.