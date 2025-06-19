К их лапкам прилип тополиный пух
В Перми замечены голуби, которые разгуливают по улице в валенках. На видео становится понятно, что к их лапкам прилип тополиный пух.
«Они решили утеплиться и разгуливают в валенках. В летнем их варианте», — шутит корреспондент телеканала «Рифей-Пермь».
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяк спас утиное семейство на Якутской. Водитель заметил маму-утку, которая ведет утят прямо по оживленной трассе, включил «аварийку», остановился и стал привлекать внимание других водителей, чтобы они тоже сбросили скорость. В итоге, он помог утиному семейству перейти дорогу и добраться до обочины.
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