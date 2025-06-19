19 июня 2025

Пермский телеканал показал голубей в летних «валенках». Видео

В Перми замечены голуби в валенках из тополиного пуха
© Служба новостей «URA.RU»
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К их лапкам прилип тополиный пух
К их лапкам прилип тополиный пух Фото:

В Перми замечены голуби, которые разгуливают по улице в валенках. На видео становится понятно, что к их лапкам прилип тополиный пух. 

«Они решили утеплиться и разгуливают в валенках. В летнем их варианте», — шутит корреспондент телеканала «Рифей-Пермь». 

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяк спас утиное семейство на Якутской. Водитель заметил маму-утку, которая ведет утят прямо по оживленной трассе, включил «аварийку», остановился и стал привлекать внимание других водителей, чтобы они тоже сбросили скорость. В итоге, он помог утиному семейству перейти дорогу и добраться до обочины.

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В Перми замечены голуби, которые разгуливают по улице в валенках. На видео становится понятно, что к их лапкам прилип тополиный пух.  «Они решили утеплиться и разгуливают в валенках. В летнем их варианте», — шутит корреспондент телеканала «Рифей-Пермь».  Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяк спас утиное семейство на Якутской. Водитель заметил маму-утку, которая ведет утят прямо по оживленной трассе, включил «аварийку», остановился и стал привлекать внимание других водителей, чтобы они тоже сбросили скорость. В итоге, он помог утиному семейству перейти дорогу и добраться до обочины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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