Пермские власти ищут подрядчика для укрепления берега у Мотовилихинских заводов

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Сдать объект планируется в конце ноября 2026 года
Сдать объект планируется в конце ноября 2026 года Фото:

Власти Пермского края ищут подрядчика для завершения работ по берегоукреплению у Мотовилихинских заводов. Работы оценили почти в 1,2 млрд рублей.

«Разработка проектной и рабочей документации и строительно-монтажные работы по капитальному ремонту берегоукрепительного сооружения в границах территории Мотовилихинского завода Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,17 млрд рублей. Заказчиком выступает КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края“», — говорится в техзадании.

На набережной выполнят берегоукрепление, установят причалы и маяк, проведут освещение, обустроят площадки, дорожки, тротуары и ливневку. Проект требуется подготовить до конца 2025 года. Работы необходимо начать 1 января 2026 года, а завершить — 30 ноября 2026 года.

Берегоукрепление входит в проект по реконструкции набережной Перми. Ранее работы завершили на участке от ТЦ «Речник» до территории Мотовилихинских заводов. После окончания работ набережная Камы в Перми должна стать одной из самых протяженных в России — ее длина составит более 3,5 километра.

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Власти Пермского края ищут подрядчика для завершения работ по берегоукреплению у Мотовилихинских заводов. Работы оценили почти в 1,2 млрд рублей. «Разработка проектной и рабочей документации и строительно-монтажные работы по капитальному ремонту берегоукрепительного сооружения в границах территории Мотовилихинского завода Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,17 млрд рублей. Заказчиком выступает КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края“», — говорится в техзадании. На набережной выполнят берегоукрепление, установят причалы и маяк, проведут освещение, обустроят площадки, дорожки, тротуары и ливневку. Проект требуется подготовить до конца 2025 года. Работы необходимо начать 1 января 2026 года, а завершить — 30 ноября 2026 года. Берегоукрепление входит в проект по реконструкции набережной Перми. Ранее работы завершили на участке от ТЦ «Речник» до территории Мотовилихинских заводов. После окончания работ набережная Камы в Перми должна стать одной из самых протяженных в России — ее длина составит более 3,5 километра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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