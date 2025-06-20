Пермские власти ищут подрядчика для укрепления берега у Мотовилихинских заводов

Власти Пермского края ищут подрядчика для завершения работ по берегоукреплению у Мотовилихинских заводов. Работы оценили почти в 1,2 млрд рублей.
«Разработка проектной и рабочей документации и строительно-монтажные работы по капитальному ремонту берегоукрепительного сооружения в границах территории Мотовилихинского завода Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,17 млрд рублей. Заказчиком выступает КГБУ „Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края“», — говорится в техзадании.
На набережной выполнят берегоукрепление, установят причалы и маяк, проведут освещение, обустроят площадки, дорожки, тротуары и ливневку. Проект требуется подготовить до конца 2025 года. Работы необходимо начать 1 января 2026 года, а завершить — 30 ноября 2026 года.
Берегоукрепление входит в проект по реконструкции набережной Перми. Ранее работы завершили на участке от ТЦ «Речник» до территории Мотовилихинских заводов. После окончания работ набережная Камы в Перми должна стать одной из самых протяженных в России — ее длина составит более 3,5 километра.
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