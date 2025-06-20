Треть жителей Перми считают, что тратят до 100 тысяч рублей в месяц, остальные пермяки заявили о более высоких ежемесячных расходах. Такие данные были получены по итогам опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» совместно с маркетплейсом Финуслуги.
«34% пермяков признались, для комфортной жизни им требуется до 100 тысяч рублей в месяц, остальные 66% сообщили, что их ежемесячные расходы превышают эту сумму. Основные статьи расходов — продукты питания, услуги ЖКХ и связи — так ответили 43% опрошенных», — рассказали аналитики.
Также у 29% опрошенных значительную долю семейного бюджета занимают расходы на содержание личного транспорта, у 20% — медицинские и косметологические услуги. На образование детей или свое собственное тратят 16% респондентов, а на ипотеку или аренду жилья — 11%. В опросе можно было выбрать несколько расходов одновременно.
Что касается способов формирования накоплений, больше всего пермяков (41%) получают крупные суммы от продажи недвижимости и другого ценного имущества. Часть горожан (37%) предпочитают откладывать часть зарплаты, а 26% используют доходы от сдачи жилья в аренду. Кроме того, 7% респондентов пополняют сбережения за счет процентов по вкладам и ценных бумаг. В числе главных целей создания финансового резерва жители Перми чаще всего называют формирование подушки безопасности (33%), покупку крупной бытовой техники (22%) и приобретение собственного жилья (18%).
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