Возле школы в Перми иномарка сбила ребенка

ГУ МВД: в Перми сбили мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте
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Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса
Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса Фото:

В Перми 20 июня в 14:25 произошла авария. На улице Хабаровской, в направлении от улицы Вагонная, двигался автомобиль марки PEUGEOT, которым управлял мужчина 1980 года рождения.

«Возле дома № 54 по Хабаровской, рядом со школой, согласно предварительным данным, водитель совершил наезд на несовершеннолетнего. Мальчик переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. 

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

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В Перми 20 июня в 14:25 произошла авария. На улице Хабаровской, в направлении от улицы Вагонная, двигался автомобиль марки PEUGEOT, которым управлял мужчина 1980 года рождения. «Возле дома № 54 по Хабаровской, рядом со школой, согласно предварительным данным, водитель совершил наезд на несовершеннолетнего. Мальчик переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.  В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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