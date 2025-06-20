Возле школы в Перми иномарка сбила ребенка

В Перми 20 июня в 14:25 произошла авария. На улице Хабаровской, в направлении от улицы Вагонная, двигался автомобиль марки PEUGEOT, которым управлял мужчина 1980 года рождения.
«Возле дома № 54 по Хабаровской, рядом со школой, согласно предварительным данным, водитель совершил наезд на несовершеннолетнего. Мальчик переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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