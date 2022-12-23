На трассе в Пермском крае произошло смертельное ДТП

В Пермском крае легковой автомобиль влетел под фуру 24 декабря

О ДТП на трассе рассказали очевидцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один человек погиб после аварии с участием легкового автомобиля и грузовика в Пермском крае. Об этом рассказали очевидцы из Александровска.

«Жители Александровска пишут. Возле Ивакинского карьера произошла авария со смертельным исходом. Легковушка влетела под фуру», — написано в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

В ОГИБДД ОМВД России по Александровскому округу корреспонденту URA.RU подтвердили, что ДТП на автодороге было. При этом полицейские поясняют, что все подробности произошедшего будут опубликованы позже, как только закончится проверка.

О ДТП с летальным исходом URA.RU писало ранее. На автодороге Кукуштан-Чайковский водитель автомобиля Mitsubishi Lancer выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с грузовиком Volvo.

Обновлено в 13:23

Авария произошла примерно в восемь утра 24 декабря в Александровском районе на автодороге Кунгур-Соликамск, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. По предварительной информации, на 252 км автодороги мужчина 1972 года рождения, управляя автомобилем Great Wall, при совершении маневра в зоне действия знака «Обгон запрещен», выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП погибли две женщины — пассажиры кроссовера, еще одна — госпитализирована. Водителю Great Wall была оказана медпомощь.