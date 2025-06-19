В Пермском крае впервые за 12 лет выявили опасное для беременных заболевание

В Пермском крае выявлен первый с 2013 года случай заболевания краснухой. Заболевший ей житель региона уже выздоровел.
«Инфекция была завезена из другого субъекта РФ. Пациент получил необходимое стационарное лечение и был выписан в удовлетворительном состоянии», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор и Минздрав.
Краснуха представляет собой вирусную инфекцию, которая, как правило, протекает легко, однако способна вызвать серьезные осложнения, особенно у беременных. Заражение краснухой в течение первого триместра беременности значительно повышает риск развития у плода тяжелых врожденных аномалий, включая пороки сердца, нарушения слуха и зрения, а также задержку умственного развития.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки стали реже болеть корью. В 2025 году в одиннадцать раз снизилось число заболевших. Если в 2024 году показатель заболеваемости составлял 6,94 на 100 тысяч населения, то за пять месяцев года — 0,28 на 100 тысяч населения. Причина — плоды активной иммунизации.
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