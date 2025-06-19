19 июня 2025

В Пермском крае впервые за 12 лет выявили опасное для беременных заболевание

В Пермском крае зафиксирован первый с 2013 года случай заболевания краснухой
© Служба новостей «URA.RU»
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Заражение краснухой в течение первого триместра значительно повышает риск развития у плода тяжелых аномалий
Заражение краснухой в течение первого триместра значительно повышает риск развития у плода тяжелых аномалий Фото:

В Пермском крае выявлен первый с 2013 года случай заболевания краснухой. Заболевший ей житель региона уже выздоровел.

«Инфекция была завезена из другого субъекта РФ. Пациент получил необходимое стационарное лечение и был выписан в удовлетворительном состоянии», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор и Минздрав. 

Краснуха представляет собой вирусную инфекцию, которая, как правило, протекает легко, однако способна вызвать серьезные осложнения, особенно у беременных. Заражение краснухой в течение первого триместра беременности значительно повышает риск развития у плода тяжелых врожденных аномалий, включая пороки сердца, нарушения слуха и зрения, а также задержку умственного развития.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки стали реже болеть корью. В 2025 году в одиннадцать раз снизилось число заболевших. Если в 2024 году показатель заболеваемости составлял 6,94 на 100 тысяч населения, то за пять месяцев года — 0,28 на 100 тысяч населения. Причина — плоды активной иммунизации. 

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В Пермском крае выявлен первый с 2013 года случай заболевания краснухой. Заболевший ей житель региона уже выздоровел. «Инфекция была завезена из другого субъекта РФ. Пациент получил необходимое стационарное лечение и был выписан в удовлетворительном состоянии», — сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор и Минздрав.  Краснуха представляет собой вирусную инфекцию, которая, как правило, протекает легко, однако способна вызвать серьезные осложнения, особенно у беременных. Заражение краснухой в течение первого триместра беременности значительно повышает риск развития у плода тяжелых врожденных аномалий, включая пороки сердца, нарушения слуха и зрения, а также задержку умственного развития. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки стали реже болеть корью. В 2025 году в одиннадцать раз снизилось число заболевших. Если в 2024 году показатель заболеваемости составлял 6,94 на 100 тысяч населения, то за пять месяцев года — 0,28 на 100 тысяч населения. Причина — плоды активной иммунизации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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