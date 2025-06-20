Стал известен хедлайнер, который выступит на Дне города в Березниках

В Березниках (Пермский край) планируют отпраздновать столетие Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, приурочив к этому событию День города. Мероприятия состоятся 28 июня в городском парке, где для жителей и гостей города подготовлена программа. Хедлайнером мероприятия станет певец Игорь Саруханов.
«Кульминацией праздника станет выступление популярных исполнителей российской эстрады. На главной сцене зрителей ждет концерт с участием известного певца Игоря Саруханова, группы „Фонари энд Третьякова“, а также приглашенных барабанщиков из Москвы. Завершится вечер масштабным шоу „Яркие огни“», — сообщает паблик «Все Березники» в соцсети «ВКонтакте».
В саму программу войдут: интерактивные игры, конкурсы, творческие мастер-классы, медиазоны и оригинальные арт-объекты. Кроме того, гостей ждут исторические реконструкции и визит передвижного музея «Победа Молотов».
В 2024 году URA.RU сообщало о том, что Игорь Саруханов выступал на Дне города Пермь 12 июня. Концерт обошелся властям в 1,6 млн рублей.
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