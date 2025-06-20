Стал известен хедлайнер, который выступит на Дне города в Березниках

Певец Игорь Саруханов выступит на Дне города Березники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Год назад Игорь Саруханов выступал на Дне города в Перми
Год назад Игорь Саруханов выступал на Дне города в Перми Фото:

В Березниках (Пермский край) планируют отпраздновать столетие Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, приурочив к этому событию День города. Мероприятия состоятся 28 июня в городском парке, где для жителей и гостей города подготовлена программа. Хедлайнером мероприятия станет певец Игорь Саруханов. 

«Кульминацией праздника станет выступление популярных исполнителей российской эстрады. На главной сцене зрителей ждет концерт с участием известного певца Игоря Саруханова, группы „Фонари энд Третьякова“, а также приглашенных барабанщиков из Москвы. Завершится вечер масштабным шоу „Яркие огни“», — сообщает паблик «Все Березники» в соцсети «ВКонтакте».

В саму программу войдут: интерактивные игры, конкурсы, творческие мастер-классы, медиазоны и оригинальные арт-объекты. Кроме того, гостей ждут исторические реконструкции и визит передвижного музея «Победа Молотов».

В 2024 году URA.RU сообщало о том, что Игорь Саруханов выступал на Дне города Пермь 12 июня. Концерт обошелся властям в 1,6 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березниках (Пермский край) планируют отпраздновать столетие Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, приурочив к этому событию День города. Мероприятия состоятся 28 июня в городском парке, где для жителей и гостей города подготовлена программа. Хедлайнером мероприятия станет певец Игорь Саруханов.  «Кульминацией праздника станет выступление популярных исполнителей российской эстрады. На главной сцене зрителей ждет концерт с участием известного певца Игоря Саруханова, группы „Фонари энд Третьякова“, а также приглашенных барабанщиков из Москвы. Завершится вечер масштабным шоу „Яркие огни“», — сообщает паблик «Все Березники» в соцсети «ВКонтакте». В саму программу войдут: интерактивные игры, конкурсы, творческие мастер-классы, медиазоны и оригинальные арт-объекты. Кроме того, гостей ждут исторические реконструкции и визит передвижного музея «Победа Молотов». В 2024 году URA.RU сообщало о том, что Игорь Саруханов выступал на Дне города Пермь 12 июня. Концерт обошелся властям в 1,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...