Собранные средства распределят между двумя городскими благотворительными организациями (архивное фото)
В ежегодном благотворительном забеге «На одном дыхании» в этом году приняли участие свыше 1000 пермяков. Это рекорд для мероприятия, подчеркивают организаторы. Маршрут по традиции пролегал по Камской набережной.
«1 050 неравнодушных пермяков пробежали ради детского счастья. „На одном дыхании“ — это самый добрый забег, который объединяет людей со всего мира», — указано в telegram-канале фонда «Берегиня».
Забег провели в девятый раз. На старт вышли спортсмены из двух стран, семи регионов РФ и 52 городов. Самому возрастному участнику — 76 лет, а самому маленькому — еще не исполнилось года.
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