20 июня 2025

Мэрия Перми увеличила объем финансирования баскетбольного клуба «Парма»

© Служба новостей «URA.RU»
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Самой большой статьей расходов станет зарплата спортсменов и руководства клуба
Самой большой статьей расходов станет зарплата спортсменов и руководства клуба Фото:

Объем дотаций баскетбольному клубу «Парма» вырос с 80 до 100 млн рублей в год. Соответствующее постановление опубликовано на сайт мэрии Перми. Деньги планируют выделять из городского бюджета.

«Внести изменения в объем расходов на возмещение затрат некоммерческой организации Фонд развития пермского баскетбола „Парма“ на 2025 год <...> и плановый период до 2027-го. Итого — по 100 млн рублей ежегодно», — указано в документе.

Наибольшая доля расходов — фонд оплаты труда спортсменов и руководства клуба. Общий объем составляет 50,9 млн рублей, что превышает показатель прошлого года в 41,7 млн. На обеспечение техподдержки матчей, услуги охраны и медицинское сопровождение ежегодно будут выделять 24,8 млн рублей. Расходы на художественное оформление баскетбольных игр — 12 млн рублей.

Наименьшие затраты будут связаны с изготовлением рекламных материалов и печатной продукции. На эти цели предусмотрено чуть более одного млн рублей. При этом объем финансирования, который «Парма» получит из краевого бюджета, на данный момент не раскрывается.

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Объем дотаций баскетбольному клубу «Парма» вырос с 80 до 100 млн рублей в год. Соответствующее постановление опубликовано на сайт мэрии Перми. Деньги планируют выделять из городского бюджета. «Внести изменения в объем расходов на возмещение затрат некоммерческой организации Фонд развития пермского баскетбола „Парма“ на 2025 год <...> и плановый период до 2027-го. Итого — по 100 млн рублей ежегодно», — указано в документе. Наибольшая доля расходов — фонд оплаты труда спортсменов и руководства клуба. Общий объем составляет 50,9 млн рублей, что превышает показатель прошлого года в 41,7 млн. На обеспечение техподдержки матчей, услуги охраны и медицинское сопровождение ежегодно будут выделять 24,8 млн рублей. Расходы на художественное оформление баскетбольных игр — 12 млн рублей. Наименьшие затраты будут связаны с изготовлением рекламных материалов и печатной продукции. На эти цели предусмотрено чуть более одного млн рублей. При этом объем финансирования, который «Парма» получит из краевого бюджета, на данный момент не раскрывается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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