Мэрия Перми увеличила объем финансирования баскетбольного клуба «Парма»

Объем дотаций баскетбольному клубу «Парма» вырос с 80 до 100 млн рублей в год. Соответствующее постановление опубликовано на сайт мэрии Перми. Деньги планируют выделять из городского бюджета.
«Внести изменения в объем расходов на возмещение затрат некоммерческой организации Фонд развития пермского баскетбола „Парма“ на 2025 год <...> и плановый период до 2027-го. Итого — по 100 млн рублей ежегодно», — указано в документе.
Наибольшая доля расходов — фонд оплаты труда спортсменов и руководства клуба. Общий объем составляет 50,9 млн рублей, что превышает показатель прошлого года в 41,7 млн. На обеспечение техподдержки матчей, услуги охраны и медицинское сопровождение ежегодно будут выделять 24,8 млн рублей. Расходы на художественное оформление баскетбольных игр — 12 млн рублей.
Наименьшие затраты будут связаны с изготовлением рекламных материалов и печатной продукции. На эти цели предусмотрено чуть более одного млн рублей. При этом объем финансирования, который «Парма» получит из краевого бюджета, на данный момент не раскрывается.
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