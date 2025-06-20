Состоялся очередной обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. В Пермский край 20 июня удалось вернуть контрактников из Чусового, Перми и Кочево.
«Одна из историй, произошедших в 2024 году, связана с обращением матери одного из бойцов. Женщина сообщила, что ей неоднократно звонили неизвестные лица, предоставляя противоречивую информацию о судьбе ее сына. Позже она получила звонок с неизвестного номера, в ходе которого услышала голос сына, подтвердившего, что он жив, но находится в плену. Впоследствии последовали видеообращения, провокационные сообщения и психологическое давление. Несмотря на это, женщина проявила выдержку и поступила правильно, официально обратившись за помощью и не поддавшись страху», — написал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко в соцсети «ВКонтакте».
По словам омбудсмена, он лично связался с родственниками возвращенных военнослужащих. Одна из матерей рассказала ему, что сын уже успел ей позвонить. Он мало делился подробностями о себе, больше интересовался здоровьем близких и семейными делами. Уполномоченный добавил, что работа по возвращению бойцов на родину продолжается.
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