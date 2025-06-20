На трамвайном маршруте №3 19 июня сотрудники контрольно-ревизорской службы Перми проводили проверку. В ходе мероприятия одна из пассажирок не смогла доказать оплату проезда.
«Она воспользовалась остановкой транспорта и решила покинуть салон. В спешке женщина оттолкнула пенсионерку, чтобы быстрее выбраться наружу. Призываем всех пассажиров проявлять уважение и внимательность друг к другу, поскольку безопасность и комфорт в общественном транспорте зависят от ответственности каждого», — сообщает telegram-канал «Пермский транспорт».
В департаменте транспорта Перми считают необходимым напомнить о возможных последствиях подобных поступков. Попытка сэкономить 40 рублей может привести к опасным ситуациям и создать угрозу для окружающих.
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