Пермская безбилетница, убегая от контролеров, сбила с ног пенсионерку. Видео

Дептранс: в пермском трамвае разгорелся скандал из-за 40 рублей
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В ходе проверки женщина не смогла подтвердить оплату проезда
В ходе проверки женщина не смогла подтвердить оплату проезда Фото:

На трамвайном маршруте №3 19 июня сотрудники контрольно-ревизорской службы Перми проводили проверку. В ходе мероприятия одна из пассажирок не смогла доказать оплату проезда. 

«Она воспользовалась остановкой транспорта и решила покинуть салон. В спешке женщина оттолкнула пенсионерку, чтобы быстрее выбраться наружу. Призываем всех пассажиров проявлять уважение и внимательность друг к другу, поскольку безопасность и комфорт в общественном транспорте зависят от ответственности каждого», — сообщает telegram-канал «Пермский транспорт». 

В департаменте транспорта Перми считают необходимым напомнить о возможных последствиях подобных поступков. Попытка сэкономить 40 рублей может привести к опасным ситуациям и создать угрозу для окружающих.

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На трамвайном маршруте №3 19 июня сотрудники контрольно-ревизорской службы Перми проводили проверку. В ходе мероприятия одна из пассажирок не смогла доказать оплату проезда.  «Она воспользовалась остановкой транспорта и решила покинуть салон. В спешке женщина оттолкнула пенсионерку, чтобы быстрее выбраться наружу. Призываем всех пассажиров проявлять уважение и внимательность друг к другу, поскольку безопасность и комфорт в общественном транспорте зависят от ответственности каждого», — сообщает telegram-канал «Пермский транспорт».  В департаменте транспорта Перми считают необходимым напомнить о возможных последствиях подобных поступков. Попытка сэкономить 40 рублей может привести к опасным ситуациям и создать угрозу для окружающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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