10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Центральном военном округе появились передвижные полевые бани. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание штаба ЦВО. Екатеринбург, штаб цво, центральный военный округ
В ЦВО поступили передвижные полевые бани и прачечные Фото:

Подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа пополнились новой техникой — передвижными полевыми банями (ППБ-32) и передвижными полевыми прачечными (ППБ-32ВУ). Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.

«Передвижные бани способны помыть более 120 человек в автономном режиме без дозаправки. Бани могут комплектоваться дополнительным оборудованием: каркасными палатками и резервуаром для хранения воды», — сообщили в пресс-службе центрального военного округа.

Время развертывания данных машин один час. Экипаж состоит из двух человек.

Передвижная полевая баня. Центральный военный округ
Фото:

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа пополнились новой техникой — передвижными полевыми банями (ППБ-32) и передвижными полевыми прачечными (ППБ-32ВУ). Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО. «Передвижные бани способны помыть более 120 человек в автономном режиме без дозаправки. Бани могут комплектоваться дополнительным оборудованием: каркасными палатками и резервуаром для хранения воды», — сообщили в пресс-службе центрального военного округа. Время развертывания данных машин один час. Экипаж состоит из двух человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...