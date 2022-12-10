В ЦВО поступили передвижные полевые бани и прачечные
Подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа пополнились новой техникой — передвижными полевыми банями (ППБ-32) и передвижными полевыми прачечными (ППБ-32ВУ). Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО.
«Передвижные бани способны помыть более 120 человек в автономном режиме без дозаправки. Бани могут комплектоваться дополнительным оборудованием: каркасными палатками и резервуаром для хранения воды», — сообщили в пресс-службе центрального военного округа.
Время развертывания данных машин один час. Экипаж состоит из двух человек.
Передвижная полевая баня. Центральный военный округ
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