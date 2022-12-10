В Центральном военном округе появились передвижные полевые бани. Фото

11 декабря 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

В ЦВО поступили передвижные полевые бани и прачечные Фото: Александр Мамаев © URA.RU Подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа пополнились новой техникой — передвижными полевыми банями (ППБ-32) и передвижными полевыми прачечными (ППБ-32ВУ). Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО. «Передвижные бани способны помыть более 120 человек в автономном режиме без дозаправки. Бани могут комплектоваться дополнительным оборудованием: каркасными палатками и резервуаром для хранения воды», — сообщили в пресс-службе центрального военного округа. Время развертывания данных машин один час. Экипаж состоит из двух человек. Передвижная полевая баня. Центральный военный округ Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа пополнились новой техникой — передвижными полевыми банями (ППБ-32) и передвижными полевыми прачечными (ППБ-32ВУ). Об этом рассказали в пресс-службе ЦВО. «Передвижные бани способны помыть более 120 человек в автономном режиме без дозаправки. Бани могут комплектоваться дополнительным оборудованием: каркасными палатками и резервуаром для хранения воды», — сообщили в пресс-службе центрального военного округа. Время развертывания данных машин один час. Экипаж состоит из двух человек.