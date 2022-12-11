Отцы Нижневартовска собрали 3 тысячи новогодних подарков детям Донбасса

12 декабря 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Подарки из Нижневартовска поедут на Донбасс Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) «Совет отцов» собрал три тысячи подарков детям Донбасса. Один из организаторов сбора Николай Туманов сообщил корреспонденту URA.RU, что отправка пройдет 12 декабря. «Мы собрали три тысячи подарков детям Стаханова, Брянки, Макеевки и поселков Муратово, Степное и Славяносербск. Сегодня в полдень „ГАЗель“ отправляется на Донбасс. Благодаря неравнодушным жителям города мы смогли закупить как сладкие подарки к Новому году, так и необходимую детям канцелярию», — рассказал Туманов. Нижневартовские отцы планируют также отправиться на Донбасс, чтобы принять участие в раздаче подарков. «Мы впятером полетим самолетом в Ростов, оттуда отправимся в наши подшефные населенные пункты. Встретим там машину и организуем раздачу подарков, чтобы у детей был праздник», — добавил Туманов. Ранее URA.RU писало об отказе уральских силовиков проводить корпоративы ради детей Донбасса. Сотрудники Уральского таможенного управления отказались от корпоративов, а сэкономленные деньги направили на покупку 300 подарочных наборов детям и семьям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

В Нижневартовске (ХМАО) «Совет отцов» собрал три тысячи подарков детям Донбасса. Один из организаторов сбора Николай Туманов сообщил корреспонденту URA.RU, что отправка пройдет 12 декабря. «Мы собрали три тысячи подарков детям Стаханова, Брянки, Макеевки и поселков Муратово, Степное и Славяносербск. Сегодня в полдень „ГАЗель“ отправляется на Донбасс. Благодаря неравнодушным жителям города мы смогли закупить как сладкие подарки к Новому году, так и необходимую детям канцелярию», — рассказал Туманов. Нижневартовские отцы планируют также отправиться на Донбасс, чтобы принять участие в раздаче подарков. «Мы впятером полетим самолетом в Ростов, оттуда отправимся в наши подшефные населенные пункты. Встретим там машину и организуем раздачу подарков, чтобы у детей был праздник», — добавил Туманов. Ранее URA.RU писало об отказе уральских силовиков проводить корпоративы ради детей Донбасса. Сотрудники Уральского таможенного управления отказались от корпоративов, а сэкономленные деньги направили на покупку 300 подарочных наборов детям и семьям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.