Авария произошла в условиях снегопада, накрывшего Пермский край
В Кизеле Пермского края на дороге опрокинулся автобус с пассажирами. Об этом в соцсетях сообщил глава города Андрей Родыгин, опубликовав фотографии.
«[Фото] с места аварии пассажирского автобуса, есть пострадавшие. Будьте внимательны очень сложные дорожные условия», — написал глава Кизела.
По его словам, причины аварии пока уточняются. На месте работают спасатели.
Водитель не справился с управлением — автобус оказался в кювете
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