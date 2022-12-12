Авария произошла в условиях снегопада, накрывшего Пермский край Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кизеле Пермского края на дороге опрокинулся автобус с пассажирами. Об этом в соцсетях сообщил глава города Андрей Родыгин, опубликовав фотографии.

«[Фото] с места аварии пассажирского автобуса, есть пострадавшие. Будьте внимательны очень сложные дорожные условия», — написал глава Кизела.

По его словам, причины аварии пока уточняются. На месте работают спасатели.