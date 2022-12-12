В пермском городе перевернулся автобус с пассажирами. Фото

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Авария произошла в условиях снегопада, накрывшего Пермский край Фото:

В Кизеле Пермского края на дороге опрокинулся автобус с пассажирами. Об этом в соцсетях сообщил глава города Андрей Родыгин, опубликовав фотографии.

«[Фото] с места аварии пассажирского автобуса, есть пострадавшие. Будьте внимательны очень сложные дорожные условия», — написал глава Кизела.

По его словам, причины аварии пока уточняются. На месте работают спасатели.

Водитель не справился с управлением — автобус оказался в кювете

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В Кизеле Пермского края на дороге опрокинулся автобус с пассажирами. Об этом в соцсетях сообщил глава города Андрей Родыгин, опубликовав фотографии. «[Фото] с места аварии пассажирского автобуса, есть пострадавшие. Будьте внимательны очень сложные дорожные условия», — написал глава Кизела. По его словам, причины аварии пока уточняются. На месте работают спасатели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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